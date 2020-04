Facebook přitvrzuje v boji s Twitchem. Představí samostatnou aplikaci na streamování her

Dlouhodobé snahy Facebooku stát se stejně důstojným místem pro streamování her jako je YouTube nebo Twitch se posunou zase o úroveň výš. Sociální síť má dnes podle The New York Times představit samostatnou aplikaci, ve které bude veškeré své herní snahy koncentrovat.

Aplikace bude zdarma a v první chvíli dostupná pouze v obchodě Google Play. Verze pro iOS podle dosavadních informací čeká na schválení. Zatím se předpokládá, že aplikace ponese jednoduchý název Facebook Gaming.

Uživatelům nabídne řadu věcí. Najdou v ní jednoduché hry pro příležitostní hráče, které jsou na Facebooku stále z nějakého důvodu populární. Hlavní zaměření ale bude streamování mobilních her, což má být jednou z věcí, kterou se chce Facebook odlišit.

Celý proces streamování bude navíc extrémně jednoduchý, slibuje Vivek Sharma, viceprezident Facebook pro gaming. „Existuje hodně lidí, kteří sledují streamy a říkají si, že chtějí být také streamery. Díky funkci Go Live to půjde pomocí pár kliknutí,“ popsal Sharma pro The New York Times.

Tyto streamy pak budou moci tvůrci sdílet na svých facebookových stránkách, protože aplikace samozřejmě bude propojena se základním Faceboookem. A lidé dostanou možnost přispívat tvůrcům finančními příspěvky, jak je zvykem i na jiných platformách. Facebook si z nich bude část brát, ale zatím není jisté, jak velkou. To každopádně zajišťuje, že aplikace bude bez reklam.

Sociální síť údajně urychlila představení samostatného Facebook Gaming kvůli současné pandemii koronaviru, kdy lidé tráví spoustu času doma a na hraní mají čas. Původně bylo spuštění projektu plánováno na červen. Aplikace nicméně byla ve výrobě dlouhou dobu, i testování trvalo přes 18 měsíců.

„Nechceme být jen jednou ze záložek, kterou máte otevřenou v Chromu, zatímco děláte domácí úkoly nebo něco podobného. Mobil má výhodu v tom, že jakmile na něm aplikaci otevřete, tak je tím hlavní. Nemůžete v tu chvíli dělat nic jiného, což je extrémně mocné,“ uzavřel Sharma.