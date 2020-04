Facebook přidává nové reakce. Kromě palce můžete objímat či posílat pulsující srdíčka

Speciální reakce k příspěvkům Facebook dělal již v minulosti ku příležitosti různým svátkům, následně ale přestal a ponechal pouze ty základní. Nyní ale přináší dvě nové – obejmutí na Facebooku a pulsující srdce na Messengeru.

Facebook již dlouhou dobu nabízí u každého příspěvku a komentáře vyjma klasické reakce To se mi líbí i pět dalších alternativ. Je možné tak přidat reakci Super, Haha, podivné Paráda (v angličtině Wow), To mě mrzí (anglicky Sad) a To mě štve. Nově k nim přibude sedmá reakce s emoji objímajícím srdce. Novinka by se měla začít rozšiřovat v průběhu příštího týdne.

On Facebook, we will launch a seventh Reaction alongside the existing six. The new Care Reaction will start rolling out next week globally and you can use it to react to posts, comments, images, videos, or other content on the app and https://t.co/t0PZL74vjg pic.twitter.com/PkpbCoPc4F