Facebook přichází s tichým režimem – umožní vám odpočinout si od otravných notifikací

Facebook přichází s novou funkcí, která – možná poněkud paradoxně – umožní uživatelům si odpočinout od největší sociální sítě. Takzvaný Tichý režim nejen vypne notifikace, ale také upozorní uživatele, když se v nastaveném intervalu pokusí aplikaci otevřít.

„V době, kdy se všichni přizpůsobujeme novým zvykům a zůstáváme doma, může být užitečné stanovit si hranice toho, kolik času budete trávit online.“ uvádí Facebook jako důvod, proč novinku představuje právě nyní. Nový nástroj byl spuštěn v testovacím pilotním provozu již počátkem března.

Facebook v tichém režimu

„Přidali jsme tichý režim, který ztlumí většinu push oznámení, a pokud se během této doby pokusíte otevřít Facebook, budete upozorněni, že jste chtěli omezit čas strávený v aplikaci.“ seznamuje provozovatel hlavní funkce.

Již v roce 2018 uvedl Facebook řadu funkcí pro „digitální zdraví“ svých uživatelů. Zahrnovaly například možnost ignorovat oznámení a nastavit časové limity pro používání aplikace. Tichý režim zní jako přirozené rozšíření těchto původních nástrojů a zároveň přidává podrobnou statistiku používání za poslední dva týdny.

Nový režim představuje část širšího úsilí řešit obavy z negativního dopadu technologií na duševní zdraví uživatelů. Dle některých názorů může závislost na chytrých telefonech a sociálních médiích přispět, zejména u mladých lidí, ke zvýšení deprese a pocitů osamělosti.

Jen symbolické omezení

Parametry tichého režimu bude možné nastavit přes hlavní nabídku v sekci Nastavení a soukromí. Pod položkou Spravujte svůj čas bude uživatel moci manuálně zapínat a vypínat Tichý režim, nebo naplánovat jeho automatickou aktivaci ve zvolených časech určitých dnů v týdnu.

Při zapnutém tichém režimu se uživatelům před spuštěním aplikace zobrazí zpráva, která jim připomene, že je v tomto módu a kolik času zbývá, než skončí (pokud jde o naplánovaný režim). Obejít omezení však není obtížné – stačí přejít do nastavení a režim ukončit.

Uvolňování funkce Tichý režim bylo zahájeno ve čtvrtek 9. dubna, nicméně je nutné upozornit, že nějakou dobu potrvá, než se dostane na všechna zařízení. Uživatelé s telefony s operačním systémem iOS by se měli dočkat do konce května, majitelé zařízení s Androidem pak do konce června.