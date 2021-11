Facebook přemýšlí o vlastních kamenných prodejnách. Ukáže v nich Oculus, Portaly a jednou snad i metaverse

Meta, jak se nově jmenuje společnost zastřešující všechny značky Facebooku, zvažuje otevření kamenných obchodů. Informoval o tom server The New York Times, podle kterého diskuze o kroku započaly už před tím, než celá firma prošla rebrandingem. Finální rozhodnutí ještě nepadlo, takže žádný obchod nakonec být otevřen nemusí, ale pokud k tomu dojde, prodejna bude sloužit spíše jako showroom než tradiční obchodní místo.

Lidé by si v obchodě mohli prohlédnout především zařízení vyvíjené Reality Labs, divizí Facebooku, která stojí za brýlemi pro virtuální reality Oculus Quest (nově pojmenovanými Meta Quest). Ale také by byly k nalezení multifunkční domácí displeje Portal nebo brýle pro rozšířenou realitu Stories, na kterých Facebook pracoval společně s Ray-Ban.

Zatímco produkty Oculus není zas takový problém si někde fyzicky vyzkoušet, faktem je, že kdo touží po ostatním hardwaru Facebooku, příliš mnoho možností pro osobní inspekci nemá. Obchod dává smysl jak v kontextu rozšiřující se nabídky zařízení, tak plánů pro stavbu metaverse, celého nového virtuálního světa, do kterého chce firma nalákat uživatele sítě. Lidé pro něj budou potřebovat – alespoň to tak zatím vypadá – VR headset, což by se lépe prezentovalo v prodejně.

Právě k prezentaci „Facebook zážitku“ má obchod primárně sloužit, prodej zařízení bude až druhotný. U zákazníků má návštěva vyvolat zvědavost, přičemž celé prostředí má být co nejvíce přívětivé a minimalistické. Dlouhá debata proběhla o jménu, zvažovány byly mimo jiné Facebook Hub, Facebook Inovace, Facebook Reality Store nebo Od Facebooku, ale nakonec společnost zvolila Facebook Store, byť to se nejspíš změní na Meta Store.

Pokud vše proběhne podle plánů, první kamenný obchod vyroste v Kalifornii, poblíž místa, kde se nachází kanceláře Reality Labs. Časem by ovšem prodejny mohly stát na různých místech po celém světě, uvádí server.