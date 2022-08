Facebook předal policii soukromé konverzace 17leté Američanky, která měla podstoupit potrat

Amerikou v současnosti hýbe rozsudek nejvyšší soudu, který dal jednotlivým státům právo zavést zákaz potratů a miliony Američanek žijí v nejistotě, jak bude vypadat jejich budoucnost. Je jasné, že počet nelegálních potratů kvůli rozsudku vzroste. Ženy by si ale měly dát pozor, Facebook na jejich straně stát nebude. Když policie měla podezření, že k nelegálnímu potratu došlo, sociální síť neváhala a soukromé konverzace ženy, u které panovalo podezření, že jej podstoupila, vyšetřovatelům předala.

Vyplývá to že soudních dokumentů, ke kterým se podařilo dostat několika americkým médiím, například serveru New York Post. Popsaný případ se týká 17leté dívky z Nebrasky, u které policie měla podezření, že letos podstoupila potrat v 23. týdnu těhotenství, což už před rozsudkem nejvyššího soudu stát Nebraska zakazoval, povolal jej jen do 20. týdnu těhotenství.

Policie potřebovala získat důkazy, že k nelegálnímu potratu opravdu došlo a tak se obrátila na Facebook s žádostí, ať sociální síť předá soukromé konverzace dívky, jelikož záměr měla na přes zprávy diskutovat se svou matkou. Facebook vyhověl a konzervace předal, aniž by o tom dívka věděla. Policie posléze dívku i její matku obvinila jednak z nelegálního potratu a jednak ze skrývání mrtvého těla, protože dvojice měla fetus sama pohřbít. Obě ženy teď čeká soud.

Případ ukazuje, že jak se Facebook zřejmě bude stavět k zákazu potratů ve všech státech, kde bude zaveden. Paradoxní je, že poté, co byl rozsudek v nejvyššího soudu v červnu vynesen, šéf společnosti Mark Zuckberberg směrem ke svým zaměstnancům uvedl, že jim případné cestovní náklady do států povolující potraty bude hradit. Na jednu stranu tak veřejně prohlašuje, jak právo na potrat obhajuje, ale na druhou stranu policii při vyšetřování nelegálních potratů pomáhá.

Ostatně Facebook policii pomáhá často, většina informací o uživatelích je uložena v prostém textu na jeho serverech, síť k nim má volný přístup. Jakmile přijde soudní příkaz, obvykle vyhoví. Koncovým šifrováním sice některé konverzace zabezpečeny jsou, ale jen ty, které proběhnou na mobilní aplikaci Messengeru a pokud si uživatelé toto zabezpečení zapnou.

Meta v případě vyšetřovaného potratu argumentuje, že soudní příkaz slovo „potrat“ neobsahoval, pouze narození a skrývání mrtvého dítěte. „Oba tyto příkazy byly původně doprovázeny příkazy o mlčenlivosti, což nám bránilo sdílet o nich jakékoli informace. Rozkazy byly nyní zrušeny,“ uvedla Meta pro NBCNews.

V kontextu potratů také panuje podezření, že společnost v posledních týdnech začala na Facebooku a Instagramu mazat příspěvky o potratových pilulkách, o čemž informoval server NPR. Vyšetřování organizace The Markup pak ukázalo, že Facebook v USA shromažďuje data o uživatelích, kteří klikají na potratové kliniky a tyto informace následně sdílí s protipotratovými organizacemi.