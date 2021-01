Facebook opět přitvrzuje. Zakázal větu „stop the steal“ a příspěvky maže

Zákaz prezidenta Donalda Trumpa na sociálních sítích byl teprve začátek. Alespoň to tak začíná vypadat. Facebook se rozhodl mazat veškerý obsah, který obsahuje větu „stop the steal“, tedy narativ podporovaný současným šéfem Bílého domu, že uplynulé prezidentské volby byly zfalšované. Na blogu společnosti to oznámili viceprezidenti Facebooku Guy Rosen a Monika Bickert.

Oba dva zástupci vysvětlili, že následující dva týdny, během kterých se bude blížit inaugurace nového prezidenta Joe Bidena, jsou kritické a mohou vést k občanským nepokojům. Útoky podobné jako ten na Kapitol se mohou opakovat, Facebook se proto rozhodl zareagovat nebývale agresivně a příspěvky zcela mazat.

Půjde o veškerý obsah, kde bude zmíněna věta „stop the steal“ v kontextu, v jakém ji používal Trump - odmítajícím výsledek voleb. Příspěvky, kde se fráze objeví v neutrální podobě, pouze za účelem diskuze či kde bude vyvracena, Facebook povolí.

Sociální síť avizovala, že bude zřejmě chvíli trvat, než se jí podaří nové pravidlo nasadit v plném rozsahu, uvedla však, že již podstatné množství „stop the steal“ obsahu odstranila. Nechá také prozatím platit některá mimořádná opatření, která zavedla před volbami a která původně plánovala zrušit, jako automatické vypínání diskuzí, kde objeví příliš mnoho nenávisti.

Obavy z dalších protestů jsou oprávněné, i FBI varovala, že podporovatelé Trumpa začali svolával další ozbrojené akce, plánují je těsně před inaugurací v 50 amerických státech včetně Washingtonu. Pro Facebook je to ale vstup do prostoru, kam se původně zařekl, že nebude vstupovat - do politiky. Už umlčení Trumpa bylo na poměry Zuckerberga nevídaný krok, zákaz „stop the steal“ to ale přenáší ještě na úplně jinou úroveň.