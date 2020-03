Facebook omylem označil seriózní zprávy o koronaviru za SPAM a smazal je. Teď vše vrací zpět

Chyba v systému Facebooku, který odhaluje SPAM způsobila, že došlo ke smazání legitimních zpravodajských příspěvků týkajících se koronaviru. Sociální síť uvedla, že se jednalo o chybu a dotčené příspěvky jsou nyní obnovovány.

Facebook využívá ke kontrole příspěvků na síti automatizované systémy, které se starají o stahování nevhodného obsahu, který je v rozporu se zásadami služby. Nejinak je tomu i u novinových zpráv týkajících se koronaviru a dalších témat, kde ale software zareagoval chybně a odstranil velké množství zpráv jako SPAM, i když se jednalo o standardní příspěvky.

Smazané příspěvky obsahovaly zprávy z BBC News, Times of Israel, Axios a The Atlantic. Nyní by již měly být všechny zpátky na Facebooku – firma uvedla, že dotčené zprávy obnovila. Chyba souvisí s aktuální situací, kdy je většina pracovníků doma a více se tak zapojují automatizované procesy. Stejným směrem jde třeba i YouTube, které varovalo tvůrce, že může dojít k častějšímu mazání obsahu.

We’ve restored all the posts that were incorrectly removed, which included posts on all topics - not just those related to COVID-19. This was an issue with an automated system that removes links to abusive websites, but incorrectly removed a lot of other posts too.