Facebook okopíruje TikTok. Bude vizuálnější a zaplaví vás obsahem lidí, které neznáte

Tak dlouho sociální sítě nynější Mety posilovaly a úspěšně kopírovaly konkurenci, že se situace zdála patová. Firmu nemohlo nic ohrozit, žádný soutěžící na trhu zdánlivě neměl šanci uspět. Pak přišel TikTok, který rychle přilákal více než miliardu uživatelek a uživatelů a podle Cloudflaru se loni stal nejnavštěvovanější stránkou. Momentálně je nejstahovanější aplikací.

Trendy se na TikToku mění skoro tak rychle, jako měníte ponožky. Za jeho nejsilnější stránku bývá označován algoritmus, který velice rychle odhadne, jaký obsah se vám bude líbit. Úspěšně vás tak zásobuje obsahem. Facebook naproti tomu nedávno poprvé zažil zmenšení uživatelské základny. Teď se rozhodl okopírovat nejen algoritmus TikToku.

To tedy berte s nadsázkou, algoritmus platí za chráněné intelektuální vlastnictví. Facebook se ale chce TikToku přiblížit. Formát krátkých videí už Meta okopírovala dřív. Nazvala ho Reels, už dva roky je potkáváme na Instagramu. Loni v září se jich dočkal také Facebook, byť jen v Americe. Globálně odstartovaly v únoru.

Více videa, důraz na chat

Magazín The Verge nedávno získal oběžník pro zaměstnance a zaměstnankyně z dubna. Tom Alison, šéf Facebooku, v něm reflektuje, že se Facebook orientoval na propojování rodin, přátel, známých. Teď chce radši dělat to, co TikTok, a sice doporučovat obsah od lidí, které nesledujete. Což, mimochodem, v poslední době reálně praktikuje Instagram, kde Reels od cizích lidí vytlačují klasické fotopříspěvky.

V horní části Facebooku uvidíme Stories společně s Reels. Následovat budou příspěvky vybrané algoritmem, které budou pocházet buď z Facebooku, nebo z Instagramu. Velký modrý bude tedy více vizuální, než býval. Víc obrázků, víc videa. Messenger roky funguje do jisté míry jako oddělená entita, teď se má oproti tomu více integrovat, a to po vzoru zpráv v TikToku.

Facebook bude více nabádat k tomu, abyste obsah sdíleli v chatu. Na mobilech se Messenger opět objeví jako součást hlavní aplikace Facebook, od níž se před necelou dekádou oddělil. Alison pro The Verge tvrdí, že chce stvořit nástroj na objevování. Uznal, že Facebook konkurenta podcenil, nyní ho už ale bere vážně.

Už roky Facebook řeší malý zájem mladých lidí. Jeho uživatelská základna stárne, v průměru na něm tráví méně času. Transformace by to měla zvrátit. Neznamená to, že dosavadní funkce ztratí. Skupiny budou nadále přístupné z vlastní záložky, část týmu pracuje na chronologickém způsobu zobrazení obsahu ze skupin, stránek a lidí, které sledujete.

Zdroje: Sensor Tower | The Verge