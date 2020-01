Facebook odstranil stovky účtů s profilovými fotkami vygenerovanými umělou inteligencí

Facebook v prosinci odstranil ze své platformy a z Instagramu více než 900 účtů, stránek a skupin, které údajně používaly klamavé praktiky k podpoře znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Celá síť využívala falešné účty, vyznačující se například profilovými fotografiemi, které byly vygenerovány uměle.

Tato síť ukazuje alarmující pokrok v „informačních válkách“, ve kterých jsou využívány platformy sociálních sítí k šíření názorů a myšlenek. Falešné profilové fotky měly zvýšit autenticitu více než 610 profilů, 156 skupin, 89 stránek a 72 účtů na Instagramu.

Falešné „profilovky“ jsou jen začátek

Vyšetřování ze strany sociální sítě ukázalo spojitost falešných profilů s digitálním zpravodajským kanálem The BL. Ten má mít vazbu na The Epoch Times – konzervativní mediální organizaci napojenou na čínskou duchovní skupinu Falun Gong.

Z dalších důkazů pak plyne, že stránky The BL byly provozovány uživateli ve Vietnamu a USA. Jejich cílem měla být podpora Donalda Trumpa – účty, které na těchto stránkách fungovaly jako jejich správci, nesly jména jako „America Needs President Trump“, „Trump for America’s President“ a „WE STAND WITH TRUMP & PENCE!“

„Falešné účty, které působily jako administrátoři skupin, se staraly o navyšování počtu členů, získávání lajků na stránkách a zveřejňovaly velké množství obsahu souvisejícího s aktivitami The BL,“ uvádí se ve zprávě. „Tato struktura představovala rozsáhlou továrnu na umělé získávání zájmu, jejíž jedinou pozorovatelnou funkcí bylo zvýšení dosahu obsahu z The BL.“

Umělá inteligence jako pomocník

Mnoho z těchto účtů používalo profilové obrázky, které byly podle všeho vytvořeny pomocí neuronových sítí. Ty byly vyškoleny na obrazech skutečných lidských tváří ke generování věrohodně působících fotografií lidí, kteří ve skutečnosti neexistují.

I když je tato technologie schopna vytvořit poměrně přirozeně působící obličeje, odborníci byli schopni najít detaily, které prozradily vliv umělé inteligence. Ta totiž jen napodobuje vizuální vzory, ale nerozumí anatomii lidské tváře – problémy jí působí například náušnice nebo brýle.

Na 17. stránce zprávy, publikované serverem Graphika, lze například vidět snímek údajného Alfonze Maciase, který byl administrátorem jedné ze skupin. „Všimněte si asymetrie patrné na brýlích a také špatně definovaného pozadí," uvádějí odborníci s tím, že v tomto případě se na 99,9 % jedná o obrázek vygenerovaný umělou inteligencí. V zásobě pak mají ještě několik dalších podobných důkazů.

Doposud se k těmto praktikám používaly fotografie získané z fotobank či pokoutně z internetu. Jejich odhalení však bylo snadnější - stačilo dohledat originál.