Facebook odmítá platit za odkazy na zprávy a vzkazuje médiím v Austrálii: „Nepotřebujeme vás.“

Boj mezi velkými společnostmi a mediálními domy probíhá i v Austrálii, kde tamní regulátor chystá nařízení, které by přikazovalo Facebooku a Googlu platit za odkazy na zpravodajské články. Sociální síť uvedla, že se bez tohoto obsahu obejde a že namísto placení je raději přestane zobrazovat.

Australský úřad ACCC, který dohlíží na trh, vytváří nová pravidla pro fungování technologických společností. Vše se odehrává jako reakce na aktuální pandemii koronaviru, kdy většina odvětví byla, či teprve bude, zasažena ekonomickou krizí. Vlády se tak snaží dostat peníze mezi místní firmy a jedno z řešení, alespoň, v Austrálii, má být přinutit Google a Facebook platit za odkazy na zpravodajské weby. Informoval o tom Business Insider.

Představa je tedy taková, že by Facebook a další platili vydavatelům za to, že ve svých službách zobrazují odkazy na články z webu. To se ale sociální síti samozřejmě nelíbí a tak uvedla, že zpravodajský obsah tvoří pouze malé procento toho, co uživatelé vidí. Konkrétně přímo uvedla, že když by nezobrazila žádný zpravodajský obsah v rámci Austrálie, byly by změny v metrikách a příjmu zanedbatelné.

Austrálie není jediná, kdo chce peníze

Facebook tak jasně dal najevo, že odmítá být v pozici soukromé firmy, která zachraňuje mediální sféru. Dodává, že není vhodné a ani udržitelné očekávat, že dvě privátní firmy, tedy Facebook a Google, jsou přímo zodpovědné za řešení problémů, kterým čelí australská média.

Podobné tendence se ale delší dobu objevují po celém světě, převážně v Evropě. Zde se bojuje hlavně proti Googlu, kde vydavatelé požadují peníze za zobrazování náhledových obrázků a krátkých úryvků v rámci vyhledávání a služby Google News. Argumentují, že uživatelům tyto krátké zprávy stačí a už tak nemají potřebu navštívit web vydavatele, čímž jej prakticky Google ochudil o příjmy z inzerce.

Google (a ostatně i Facebook) ale naopak argumentují tím, že pomáhají médiím ve zviditelnění a přinášejí nemalou návštěvnost. Obě firmy také uvádějí různé granty a programy na podporu žurnalistiky, čímž se snaží ukázat, že médiím pomáhají.

Spory vyústily i v to, že Google v záři roku 2019 přestal ukazovat tyto náhledové informace v rámci svého vyhledávání ve Francii. Proti velkým firmám se ale bojuje i v sousedním Německu a Česko aktuálně chystá vlastní formu daně proti velkým technologickým firmám. Podobných sporů tak bude do budoucna ještě přibývat.