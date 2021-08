Facebook Messenger oslavuje 10 let své existence deseti narozeninovými funkcemi

Komunikační program Facebook Messenger oslavil 9. srpna své desáté narozeniny. Jeho počátky se datují do roku 2008, kdy vznikl jako Facebook Chat. V roce 2010 Facebook svou službu pro zasílání zpráv přepracoval a následně v srpnu 2011 vydal samostatné aplikace pro systémy iOS a Android.

V příspěvku ke kulatinám, vydaném na oficiálním blogu, viceprezidentka Loredana Crisan uvádí, že komunikační platforma spojuje více než miliardu lidí. „Jsme vděční všem, kteří se k nám připojili a společně s námi vytvořili 10 let vzpomínek vybudovaných z nesčetných chatovacích vláken, nočních videohovorů, sdílení nejnovějších meme GIFů a dokonalých emoji nebo nálepek, které vystihují náladu.“

Narozeniny Facebook Messengeru

Platformy pro komunikaci obrazem, hlasem či textem zažily v uplynulých letech obrovský boom. Podle marketingové zprávy společnosti SimpleTexting za rok 2021 78 % spotřebitelů tvrdí, že kontrola, odesílání a odpovídání na zprávy je nejčastěji vykonávanou činností na chytrých telefonech.

Co by to ale bylo za narozeniny, kdyby oslavenec nedostal žádné dárky? Facebook proto připravil velkolepý narozeninový balíček, obsahující deset nových funkcí. Mnohé z nich se v aplikaci začaly objevovat již v průběhu tohoto týdne.

První novinkou jsou anketní hry (Poll Games), které mají pomoci zjistit, co si vaši přátelé skutečně myslí o nejrůznějších tématech. Na základě zběžného otestování však musíme konstatovat, že uvedená funkce zatím není dostupná všem uživatelům.

Další novinku v Česku také patrně příliš neoceníme – Facebook Pay je totiž zatím dostupný pouze v rámci USA. Jde o možnost posílat peněžní dary v podobě virtuálního balíčku, jehož rozbalení bude doprovázeno nafukovacími balónky.



Peněžní dary v podobě virtuálního balíčku

Spousta novinek

Chcete-li posílit slavnostní náladu, můžete vyzkoušet nové narozeninové téma chatu a speciálně vytvořený balíček samolepek. Pomocí efektu Birthday AR budete moci ve videohovorech zaplnit oblohu barevnými balónky či sfouknout narozeninové svíčky.

Díky novému Soundmoji můžete poslat oslavenci chytlavou narozeninovou píseň. Přibyly také nové efekty zpráv – svou gratulaci tak můžete doprovodit výbuchem konfet nebo ji dokonce zabalit mašlí.

Facebook také přináší nový způsob, jak snadno sdílet kontakty s přáteli prostřednictvím aplikace Messenger. Stačí vybrat kontakt, který chcete sdílet, přejít do nastavení chatu a v části Další akce klepnout na Sdílet kontakt.

V blízké budoucnosti se také chystá funkce efektů vázaných na určitá klíčová slova (Word Effects). Při použití těchto slov v konverzaci se spustí kaskáda vybraných emoji, které zvýrazní vtipy, oživí vzpomínky a zpestří konverzaci.