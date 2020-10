Facebook Messenger dostal nový vzhled. Je barevnější a připravuje se na budoucnost s Instagramem

Komunikátor Messenger v posledních hodinách prošel několika změnami. Dostal upravený vzhled, čerstvé logo a pár nových funkcí, které mají především nalákat lidi, aby jej začali používat i na Instagramu. Obě dvě aplikace se totiž pomalu ale jistě slučují.

Změna vzhledu Messengeru se lidem bude ukazovat postupně, takže je dost možné, že ji ještě nemáte. Ale jakmile přijde, tak si toho všimnete okamžitě - konverzační bubliny jsou barevnější, klasické modré logo vystřídalo duhové a celkově je vše hozeno spíše do designu Instagramu.

Ze strany Facebooku je to plánovaný krok, firma pomalu začala Messenger právě do Instagramu integrovat (nahradí dosavadní systém přímých zpráv, již se tak děje v několika zemích) a v nové podobě se do obrázkové sítě skutečně hodí více. Na druhou stranu ale nový vzhled působí více, řekněme, pubertálně, což zřejmě neocení lidé, kteří s Instagramem nechtějí mít nic společného.

Messenger, nebo Instagram? Vlastně už skoro nepoznáte rozdíl

Že jde o přípravu na budoucnost, ve které se všechny platformy Facebooku sloučí, firma sama přiznává. „Nový vzhled reflektuje přesun k budoucnosti komunikace - více dynamický, zábavný a integrovaný způsob, jak trávit čas s vašimi oblíbenými lidmi, na vašich oblíbených aplikacích a zařízeních,“ uvádí Facebook v blogovém příspěvku, kde o změně mluví.

Kromě nového designu dostal Messenger i několik nových drobných funkcí. Na konverzacích si lidé mohou nastavit nová témata (třeba srdíčka, pokud po tom toužíte), k dispozici jsou nové samolepky a to zřejmě nejzajímavější - tzv. vanish mód, kdy zprávy zmizí poté, co si je přečtete či opustíte konverzaci. V plánu je rovněž podpora efektů na bázi rozšířené reality, ale ta by měla přijít až příští rok.

