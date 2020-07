Facebook končí s aplikací Lasso. Kopírovat TikTok mu zjevně moc nejde

Facebook se dlouhodobě snaží sebrat vítr z plachet konkurenci a činí tak často tím, že kopíruje jejich aplikace. To, co se povedlo u Snapchatu, se mu ale nedaří opakovat u TikToku. Nyní ukončuje jeho klon – aplikaci Lasso. Je to přitom v krátké době druhý podobný případ, protože stejně tak ukončil aplikaci Hobbi, která byla kopií Pinterestu. Stejně jako Lasso se ale neuchytila.

Lasso je aplikace, o které jste pravděpodobně příliš neslyšeli. Facebook ji představil v roce 2018 jako konkurenci TikToku, od té doby ale jen potichu existovala, aby ji nyní nakonec ukončil. Informoval o tom web Engadget. Služba sloužila ke sdílení krátkých videí s hudbou a různými efekty, mezi uživateli se ale neuchytila. Facebook ji tak ukončí k 10. červenci.



Takto vypadala aplikace Lasso.

Sociální síť to ale v boji s TikTokem nevzdává a zkusí to znovu – z funkce Reels na Instagramu nyní vytváří samostatnou sekci a pokusí se využít velké množství uživatelů, které již má v rámci Instagramu. To vyšlo při zkopírování příběhů ze Snapchatu, je ale otázkou, zda se to podaří nyní. Reels jsou každopádně prozatím dostupné pouze v několika málo zemí vyjma České republiky.