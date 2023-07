Facebook jde po krku YouTube. Uvidíme více videa, dostaneme editační nástroje a HDR

Meta v tichosti pokračuje v přeměně Facebooku na videoportál. Záložka, pod kterou se videa skrývají, dostane nový vzhled a systém doporučování, zároveň přijdou nové editační nástroje, díky kterým bude možné videa upravovat přímo na Facebooku. Meta také poprvé začne podporovat nahrávání HDR videí.

Mark Zuckberberg se dlouhodobě netají tím, že videi chce Facebook a Instagram doslova zamořit, je to jedna z věcí, která firmě skutečně dobře vydělává. Uživatelé to přijímají se smíšenými pocity, ale faktem je, že počet zhlédnutých minut stoupá. A Facebook to chce novinkami ještě podpořit.

Záložka, pod kterou se videobsah sdružuje, se přejmenuje z Facebook Watch na Facebook Videa. Stane se centrální místem pro veškerá videa a nástroje s nimi spojené. Změní vzhled, nebude ve výchozím stavu ukazovat jen klasická videa, ale zamíchá je s Reels, kterých nyní na Facebooku uvidíte skutečně hodně. Stránka bude velmi připomínat TikTok.

V záložce se také promění kategorie Objevovat, která aktuálně ukazuje pouze odkazy. Nově přímo u odkazů najdete doporučená videa s odpovídající hashtagy, poskládaná v dlaždicovém zobrazení, opět podobně jako na TikToku. O výběr videí se postará kombinace algoritmu a správců.

Zároveň Facebook usnadní prohlížení vertikálních Reels z Instagramu, také ve vlastní kategorii. Bude k nim možné i přidávat komentáře, které se propíší na Instagramu bez potřeby přepínání aplikací.

Je to jen začátek, slibuje Meta

Toto jsou ale převážně vizuální změny. Největší novinkou jsou nové editační nástroje, které na Facebook přijdou. Dosud na síti bylo možné videa upravovat jen omezeně, nově bude možné upravovat i rychlost, míchat jednotlivé klipy a nahrávat obsah v HDR kvalitě, což dosud žádná platforma Mety neumožňovala.

Vylepšená je i správa audia, uživatelé snáze najdou vhodný hudební podkres, u zvuku bude možné tlumit šum a nahrávat zvukový komentář.

Veškeré novinky budou dostupné jak na desktopu, tak v mobilních aplikacích. Editační nástroje již mohou využívat uživatelé Meta Business Suite. Časem by měla přijít i další vylepšení, Meta na blogu slibuje, že tohle je „jen začátek”.