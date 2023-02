Facebook, Instagram, Twitter… Kterou sociální síť používáte nejčastěji?

Facebook je sice globálně nejúspěšnější síť, ale mladí z něj utekli na instagramy nebo tiktoky. Největší nerdi budují fediverse. Novináři a politici zase milují Twitter. I u nás v redakci jej máme nejraději, byť jsme často v pozici spíš pasivních sledujících.

Ale co vy, naši čtenáři? Která sociální síť je pro vás ta hlavní, pokud vůbec nějaká? Co od sociální sítě vlastně očekáváte?

Petr Urban

Instagram

Facebook jsem používal zřejmě mezi prvními v Česku, ale už spoustu let se mi velice nelíbí. Je to toxická síť, která vědomě zneužívá slabin našich mozků. To sice do určité míry platí pro všechny, ale Facebook mi připadá nejhorší a nejméně řiditelný. Myšlenky na útěk se objevily před možná pěti šesti roky.

Považuji ho za síť pro důchodce a pro lidi, kteří se chtějí nesmyslně hádat. Po ukončení studia už nejsem nucený na něj pravidelně chodit a kvalita mého života šla nahoru. Zakotvil jsem na Instagramu a to platí doteď. Tady už netrpím syndromem zobrazování nerelevantních příspěvků. Sleduji jen ty účty, jejichž obsah mě baví (už žádná kamarádství se všemi z povinnosti), a ten také služba zobrazuje.

Káva, vlaky, příroda, prostě úžasná relaxace. I to se časem mění, v poslední době zde sleduji více zpravodajství a různé intelektuálně podnětné účty. Hodně se proměňuje samotný Instagram. Za mě už lavíruje na hranici použitelnosti, Zuckerberg jej zahlcuje funkcemi. Aktivně mi do feedu pašuje obsah od účtů, které nesleduji (dá se vypnout na 30 dní), momentálně zase po vzoru TikToku protežuje krátké video.

Pořád jsem ale schopný s Instagramem slušně fungovat a dobrou náhradu za něj nemám. Z Twitteru jsem po letech odešel a s Mastodonem jsem si chvíli hrál, ale teď se nepotřebuji zahlcovat obsahem. Ukazuje se, že se člověku bez těchto služeb život nezhroutí. TikTok je spíš videoplatforma než sociální síť a občas na něm video sleduji také, ale s nikým se tam nedružím. Zato na Instagramu si s lidmi sociální vazby vytvářím.

Marek Lutonský

Twitter

Aktivně používám pouze Twitter. Facebook občas otevřu a podívám se, co je nového, vlastní příspěvky na něm ale nepíšu a ani moc nereaguji. Facebook mě nebaví – spíš vadí. Ale Twitter je miláček, tato síť s krátkými zprávami mě chytla už před patnácti lety. Daří se mi na něm držet odstup od toxických témat a bublin, beru ho víc jako informační než zábavnou sociální síť. Nezapojuji se do dlouhých konverzací a spíš je opouštím, když se mi něco takového stane. Aktivně tlumím účty, které nechci vidět, a občas i blokuji. Až na výjimky přeskakuji dlouhá vlákna, to je příšerná móda. Můj Twitter je rychlý, stručný a chronologický – doufám, že takový zůstane.

Mrzí mě konec mobilního klienta TweetBot poté, co mu Elon zařízl API. Byl skvělý. Na druhou stranu oficiální aplikace pro iOS také není špatná. Na počítači používám TweetDeck, neustále ho mám otevřený na části jednoho monitoru.

Karel Kilián

Twitter

Vyzkoušel jsem snad všechny sociální sítě a Twitter je pro mě jasnou jedničkou. Líbí se mi stručnost v podobě omezení délky příspěvků na 280 znaků, byť tuhle výhodu trošičku pokazila možnost řetězit příspěvky do vláken. Vyhovují mi „jednostranné vztahy“ – tj. že mohu sledovat kohokoliv, bez nutnosti „stát se přáteli“.

Na Twitteru lze sledovat celou řadu osobností, se kterými by se jinak „normální smrtelník“ neměl šanci dostat do kontaktu. Osvědčil se také jako „systém rychlého varování“ – když v ostravské fakultní nemocnici řádil šílený střelec, využila ho policie jako primární kanál k informování veřejnosti.

Facebook alespoň v mé bublině upadá – z nějakých sedmdesáti lidí, které mám mezi přáteli, jich pravidelně publikuje příspěvky asi deset. Instagram mám sice také, ale fotky mě zdaleka nebaví tak, jako přijímání textových informací, navíc sám sebe nepovažuji za dobrého fotografa, takže se zde příliš nerealizuji.

Uvidíme, co se s Twitterem bude dít po jeho převzetí Elonem Muskem. Mnohé dosavadní kroky působily značně zmateně a často vysloveně kontraproduktivně. Pokud by padlo omezení délky příspěvků, o kterém se nedávno mluvilo, myslím, že by se tím nevratně zničila samotná podstata této sociální sítě.

Lukáš Václavík

Twitter

Nejbližší mi funkcemi a komunitou byl Google+, teď je pro mě hlavní Twitter, kde působí všichni ti, které chci sledovat. Sám na něm jsem také aktivní, i když primárně si jej pouze čtu. Je to pracovní nástroj, ale také zdroj zábavy, inspirace a někdy také cenný vhled mimo vlastní bublinu. Vyhovuje mi jeho stručnost, byť z ní pramení i hodně nečitelná vlákna.

Instagram mě nebavil, tak jsem jej zrušil. Na Facebooku i LinkedInu mám účet, ale nejsem tam aktivní. Naděje jsem vkládal do fediverse / Mastodonu, jenže po podzimní vlně zájmu z něj odpadlo hodně lidí, kteří raději budou trpět Elonovy veletoče, než psát na síť s násobně menším dosahem. Takže to mám v záloze „co kdyby“.

Nic jiného nepoužívám. Komunikátory mezi sociální sítě neřadím a YouTube tu definici také nesplňuje. To je pro mě jen pasivní televize. Nemám potřebu videa sdílet, nepíšu komentáře, nelajkuju.

Jakub Čížek

Twitter

Zdaleka nejčastěji používám Twitter a jedu na něm svoji bastlířskou identitu. Je to tedy dílem pracovní profil. Twitter mi vyhovuje pro svoji funkční přímočarost a možnost dohledání tweetů prakticky na libovolné téma. Je to pro mě takový sociální Google. Vedle Twitteru používám aktivně už jen Facebook, který je pro mě zase takovým pokračovatelem Spolužáků.

Je to jediný způsob, jak případně kontaktovat známé z gymplu, které jsem mnohdy neviděl i déle než dvacet let a nemám na ně ani telefonní číslo. Na Facebooku naopak jedu osobnější identitu „roztržitý a mírně cynický Kuba“ a snad trošku bavím těch svých pár virtuálních kamarádů.

Tomáš Holčík

Twitter

Vždy to tak nějak byl víc Twitter, protože mi vyhovuje sledovat toho, kdo je zajímavý, a nedefinovat náš vztah bydlištěm nebo vystudovanou školou. Bavil mne Google Plus, ale ten zase nebavil Google, takže mi ho zrušili a vrátil jsem se na Twitter. S ruskou invazí na Ukrajinu vzrostla role Twitteru jako zpravodajského média, takže jsem jej víc začlenil do svého zpravodajského mixu.

Nesouhlasím s většinou toho, co Elon s Twitterem dělá, a jeho účet jsemu si už i hodil na Mute, ale nová překopaná hlavní stránka s s kartami Pro vás, Sledování a vybrané seznamy mi přijde jako chytré a užitečné řešení. Seznamy dřív žily tak nějak na okraji s horší dostupností a teď je využívám častěji. Dřívější automaticky generovaný stream (nyní Sledování) jsem cíleně vypínal, ale dnes, když je tak snadno dostupný, do něj občas nakouknu jako volného proudu pro prokrastinaci a objevování nových sledováníhodných účtů.

A co vy, kterou sociální síť používáte nejčastěji?