Na přátelích už (tolik) nezáleží. Facebook bude zobrazovat především cizí příspěvky, které by vás mohly bavit

Facebook včera oznámil jednu z největších změn ve fungování sociální sítě. Od příštího týdne začne v aplikacích pro Android a iOS postupně rozšiřovat odlišný koncept fungování. Do pásu s ikonami (na Androidu nahoře, na iOS dole) přibude mezi Watch a Skupiny nové tlačítko s kartou a hodinami pojmenované jako Feeds.

V něm bude vidět pouze obsah od vašich přátel, sledovaných lidí, stránek a skupin. Nebudou tam doporučené příspěvky od cizích, ale pochopitelně se tam zobrazí reklama. Co je nejzajímavější, příspěvky zde budou v chronologickém pořadí, což je věc, které se Facebook hodně bránil a takové řazení různě skrýval.

Výchozí domovská obrazovka Home pak bude koktejl Feeds a obsahu lidí a stránek, které nesledujete, pravděpodobně s důrazem na to druhé. Facebook tuto část popisuje na unikátní stránku šitou na míru každému jednotlivému uživateli.

Využívá přitom tisíce ukazatelů, kterými se jeho AI snaží pochopit, co by vás zaujalo a na které příspěvky byste zareagovali. Tady už zkrátka využije svůj ceněný algoritmus, jenž doporučuje věci, které vás pobaví i naštvou, jen abyste sami přidali komentář, dali lajk nebo to dál sdíleli.

Ve výsledku tak možná nová podoba bude pro uživatele lepší, protože kdo se bude chtít algoritmu vyhnout a zajímá ho jen obsah lidí a stránek, který dobrovolně odebírá, bude mít tu možnost.

Facebook zatím neprozradil, jakým způsobem se změní podoba na desktopovém webu. Na něm už ale záložka Feeds (Nejnovější) existuje i dnes, byť je schovaná mezi asi dvaceti dalšími odkazy v levém panelu. Dostat se k ní můžete i skrz odkaz facebook.com/?sk=h_chr. Tam se rovněž nachází jen chronologický sled příspěvků stránek, lidí a skupin, které sledujete.