Facebook Dating je v Česku. Do sociální sítě se dostává plnohodnotná seznamka

Facebook po dlouhé odmlce opět rozšířil svou seznamku – Facebook Dating. V oddělené sekci je tak možné si vytvořit seznamkový profil a nelézt životní lásku. Teda takto si to alespoň Facebook představuje. Služba je dostupná i v Česku.

V rámci aplikací na seznamování celosvětově zabírá významnou pozici Match Group, který provozuje hlavně Tinder. Populární jsou ale i OkCupid, Bumble, či Badoo. Proti těmto všem cílí právě Facebook Dating. Zde je možné si založit v rámci Facebooku zcela oddělený profil určený právě k hledání své životní lásky. O jeho existenci přitom nebudou vědět ani vaši přátelé, pokud si to nenastavíte. Sociální síť se tak snaží vyvarovat případným nepříjemnostem, kdy by vaše rodina a přátelé viděli profil na seznamce aniž byste to chtěli.



Takto vypadá novinka Facebook Dating

Základem jsou, jako vždy, příběhy, kde můžete sdílet krátké momenty a dle Facebooku tak ukázat kdo doopravdy jste. Zajímavější je ale funkce tajný favorit (Secret Crush), která umožní označit lidi z Facebooku a Instagramu, které už znáte a libí se vám. Jakmile to udělá i označený protějšek, Dating vás propojí a můžete spolu komunikovat. Do té doby se ale nemusíte bát, že by váš tajný obdivovatel o čemkoliv věděl. Služba je napojená i na skupiny, kde se dnes na Facebooku děje většina věcí, takže můžete omezit dostupnost svého profilu jen zde. A jak už to dnešní doba žádá, nechybí ani možnost videohovorů.

Jak aplikace funguje? Podívejte se:

Novinka je nově dostupná v Česku, na Slovensku, v Rakousku, Belgii, Bulharsku a dalších státech. Celkově je jich přibližně 40. Najdete ji na adrese facebook.com/dating nebo uvnitř mobilní aplikace – stačí zamířit do ostatních zkratek, kde najdete položku Dating.