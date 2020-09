Facebook chystá brýle s rozšířenou realitou. Project Aria má být ale „něco víc“

Facebook se naplno pouští do vývoje rozšířené reality. Na tiskové konferenci tento týden oznámil, že spouští nový projekt nazvaný Aria, na jehož konci by mělo být zařízení budoucnosti vybavené právě touto technologií. Nejprve Facebook představí chytré brýle, ale plány má mnohem větší.

Firma totiž explicitně uvedla, že Project Aria není pouze o brýlích, spíše jde o celou výzkumnou platformu, ze které by mohl vzejít produkt schopný do jisté míry nahradit mobilní telefony. „Představujeme si dobu, kdy budeme mít všechny výhody konektivy (a další) bez nutnosti toho, abychom měli neustále hlavu a oči sklopené dolů na naše zařízení,“ vysvětluje Facebook v prohlášení.

„Představte si, že si voláte s přáteli a povídáte si s jejich realistickým avatarem na druhé straně stolu. Představte si dostatečně inteligentního digitálního asistenta, který dokáže poznat nebezpečí na silnicích, nabídnout statistiky během obchodního jednání nebo dokonce lépe slyšet v hlučném prostředí,“ pokračuje společnost.

Facebook tedy do celého projektu vkládá velké naděje a slibuje revoluční budoucnost, jak to obvykle u podobných oznámení bývá. I když vlastně pořádně není jasné, s čím chce přijít. Rozšířená realita by ale v podání Facebooku měla být schopná zaznamenávat fotografie a videa z úhlu pohledu jejího nositele, sledovat pohyb hlavy, očí a údaje o poloze. Také chce sociální síť pomocí této technologie vytvářet rozsáhlé 3D mapy.

To zní jako ohromné nabourání soukromí, Facebook proto vytvořil celou speciální stránku, kde všechny otázky týkající se sběru údajů a jejich zneužitelnosti zodpovídá. Respektive spíše se o to pokouší – jediné, co zde zazní, je, že firma bude s daty šetrná a zašifruje je. A že chystá rozsáhlé testování, v rámci kterého bude zkoumat, jaký názor na brýle mají nositelé a jejich okolí.

Myslí tím budoucí brýle, které zatím nejsou plánovány pro širokou veřejnost, ale stanou se výzkumným cílem projektu Aria. Nejprve představí o něco „hloupější“ brýle, které vydá ve spolupráci se společností EssilorLuxottica. Ty však s nově oznámenou snahou nemají příliš společného.

První prototyp zařízení dostanou zaměstnanci Facebooku již tento měsíc. Budou mimo jiné zjišťovat, jak s ním lze mapovat okolí a jak může být dále využito v praxi – třeba pro potřeby muzeí a letišť.