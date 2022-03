Facebook chtěl lidem zabezpečit účty, ale počínal si jako spammer-amatér. Teď řeší problémy

V prosinci jsme informovali o bezpečnostním programu Facebook Protect, v rámci kterého vybraní uživatelé dostávají příkaz lépe si ochránit účet, jinak jim bude zamknut. Program od začátku vypadal podezřele, spousta lidí vzkaz nevzala vážně… a teď řeší, že jim Facebook opravdu účet zamknul. Zasažených uživatelů není málo.

Facebook Protect existuje už nějaký čas, dlouho byl ale dostupný jen v zámoří pro exponované osoby, například politiky. Cílem je donutit tyto účty s velkým dosahem a vysokým množstvím sledujících vylepšit si zabezpečí, zejména zapnout si dvoufázové ověřování, aby byly lépe chráněny před útoky.

Na přelomu roku se program začal šířit i do jiných zemí včetně Česka, zároveň do něj byl umožněn vstup i o něco méně populárním účtům. Princip je pořád stejný, vybrané účty dostanou výzvu zaktivovat si lepší zabezpečí, jinak přijdou o přístup. Vždy je uveden nějaký termín, do kdy to lidé musí stihnout, významná várka výzev měla uvedené datum 17. března 2022.

Problém celého Facebook Protect ale od začátku je, že vypadá extrémně nevěrohodně. Zprávy lidem přicházejí z emailu security@facebookmail.com, který působí jako adresa klasického spamu, i sami útočníci mají dnes často lepší emaily, než je tenhle. Navíc výhrůžka „udělejte něco, nebo přijdete o účet“ také má charakter spíše vyděračského spamu.

Nepřekvapivě spousta uživatelů zprávě nevěnovala pozornost. A tak se stalo, že 17. března skutečně dočteným lidem Facebook účty zamknul. Na Twitteru a jinde se objevila hromada stížností, lidé nechápou, proč se nemůžou přihlásit, rozebírají také, jak nevěrohodně Facebook Protect v původním oznámení vypadal.

Některá vyjádření navíc podle serveru Cnet naznačují, že celý systém nefunguje dobře. Několik uživatelů popsalo, že se nemůžou přihlásit k účtu ani poté, co si Facebook Protect aktivovali. Jiní uvádí, že se jim ochranu nepodařilo zvýšit, byť se o to pokoušeli ještě ve standardním termínu. Jsou tedy bez účtu už takřka pět dní.

Meta v reakci uvedla, že jednotlivé případy, kdy lidem aktivace nefunguje, prověří. Zbytek osob, které skončily se zamknutým účtem, pak nemají na výběr a Facebook Protect si musí aktivovat, pokud chtějí síť nadále používat.