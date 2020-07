Facebook chce vypnout lajkování stránek. V rámci testu už palce zmizely

Facebook aktuálně rozšířil jeden ze svých experimentů, ve kterém odstranil ikonický palec nahoru. Nezmizel z celé sítě, ale pouze ze stránek a má sjednotit chování napříč Facebookem a Instagramem. Informoval o tom TechCrunch.

Palec nahoru u stránek existuje odjakživa a umožňuje uživatelům nejen vyjádřit sympatie vůči konkrétní stránce, ale přihlásit se tak i k odběru příspěvků. V průběhu let se ale na Facebooku objevilo i druhé tlačítko – Sledovat, které umí to stejné, nepřidá vás ale mezi fanoušky, pouze odběratele. Podobně vlastně funguje i Instagram, či Twitter, kde témata i uživatele pouze sledujete. Sociální síť tak nyní v rozšířeném testu zkouší původní tlačítko To se mi líbí odstranit.



Stránky na Facebooku budou zřejmě bez tlačítka To se mi líbí.

Kromě logické snahy o sjednocení a zjednodušení je tu i další důvod – v současnosti můžete být fanouškem, ale nemusíte stránku sledovat. To lze vypnout přes podrobné volny u stránky a tak počet fanoušků vlastně vůbec neříká, kolik jich odebírá novinky. Sjednocením tak Facebook dá do popředí počet sledujících a zároveň vypíchne i příspěvky stránky a připnuté příběhy. Obojí je aktuálně schované vždy až níže na stránce a je nutné rolovat.

Administrátoři navíc získají lepší možnosti, jak přepínat mezi stránkou a osobním profilem, aby mohli snáze reagovat na fanoušky a zároveň přibyde podrobnější nastavení oprávnění. Zjednoduší se i přístup do přehledů interakcí apod. v sekci Insights – to je nyní poměrně schované.

Test prozatím probíhá v rámci mobilní aplikace u vybraných účtů a Facebook se nevyjádřil, kdy chystá spuštění mezi všechny uživatele.

Facebook nedávno přidal novou funkci pro videohovory Rooms: