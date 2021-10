Facebook a Instagram se ještě více propojují. Už budou mít společné i skupinové zprávy

Je to více než rok, co Facebook začal aktivně pracovat na větším propojení všech svých aplikací a teď ve snahách opět pokročil. Messenger nově umožňuje tvorbu hromadných konverzací, do kterých se mohou zapojit jak uživatelé Facebooku, tak uživatelé Instagramu. Už dříve bylo umožněno posílat zprávy napříč aplikacemi, ale nyní se vedle sebe může potkat větší počet lidí. Komunikátory Facebooku a Instagramu se tak stále více přibližují sloučení.

Kdo by novinku chtěl využít, nejdříve si musí integraci obou aplikací v oblasti zpráv povolit. Facebook říká, že o to zájem je, více než 70 procent uživatelů Instagramu podle jeho slov „využilo možnosti aktualizace na nové prostředí Messengeru“. Lidé tedy nově budou moci nejen posílat zpráv napříč aplikacemi, ale vytvářet mezi nimi i hromadné konverzace.

Firma k tomuto stavu směřovala dlouho, svůj záměr původně oznámila už v lednu 2019. Nechala se slyšet, že všechny své komunikátory časem dá dohromady, Facebook, Instagram i WhatsApp budou z hlediska zpráv jeden společný ekosystém. Výhodou pro uživatele má být jednodušší vzájemná komunikace a fakt, že díky technologiím z WhatsAppu bude systém bezpečnější.

Jenže ne všichni lidé byli z tohoto plánu nadšeni, a to hlavně fanoušci WhatsAppu. Stačí si vzpomenout na nedávnou kontroverzi s aktualizací podmínek aplikace, kdy si Facebook vyhradil právo sbírat o uživatelích WhatsAppu více dat – vyžadoval to mimo jiné právě kvůli svým plánům s integrací. Lidé tehdy krátkodobě začali WhatsApp opouštět, což vyústilo v to, že Facebook nakonec ustoupil a schvalování nových podmínek dal jako dobrovolné.

Celá bitva tím určitě není u konce, zatím ale nelze spekulovat, jak dopadne. V mezičase se tak alespoň můžeme podívat na další novinky, které do aplikací přichází. Zprávy na Instagramu dostanou možnost zakládání anket, totožnou, jako má Messenger. Zároveň obrázková síť získá funkci Watch Together z Facebooku, kdy několik různých videí bude možné sledovat naráz. Rozdíly mezi platformami se skutečně stále více stírají.