Facebook a Instagram ochrání děti před predátory. Meta omezí, kteří dospělí jim budou moci psát

Meta ve čtvrtek 25. ledna oznámila, že na svých sociálních sítích Instagram a Facebook zavede přísnější pravidla pro zasílání zpráv nezletilým. Cílem těchto opatření je „poskytnout dospívajícím zážitky přiměřené jejich věku a zjednodušit rodičům utváření online zážitků jejich potomků.“

Nežádoucí kontakty dospělých osob s nezletilými na sociálních sítích jsou již celou řadu let společenským nešvarem. Nově zaváděná omezení se snaží bojovat proti tomuto problému a kladou si také za cíl poskytnout větší klid rodičům.

Možnost vypnout zprávy od cizích lidí

Dosud nemohl nikdo starší 19 let posílat zprávy nezletilým, přičemž toto omezení platilo na osoby, které nezletilý nesleduje. Nově budou mít dospívající na Instagramu a Facebooku možnost úplně vypnout zprávy od cizích lidí, přičemž toto nastavení bude ve výchozím stavu zapnuté.

Nezletilým osobám budou moci posílat zprávy nebo je přidávat do skupin pouze lidé, se kterými jsou na dané sociální síti ve spojení. Tato ochrana se vztahuje také na aplikaci Messenger, která bude povolovat pouze zprávy od kontaktů nebo lidí, které nezletilý sleduje na Facebooku.

Tyto změny přicházejí poté, co whistleblower Arturo Bejar – vedoucí inženýr, který dříve v Metě vedl aktivity v oblasti online bezpečnosti, zabezpečení a ochrany – v listopadu loňského roku sdělil Kongresu, že se vrátil do Mety jako konzultant poté, co zjistil, že jeho 14leté dítě a jeho přátelé na Instagramu „opakovaně čelili nechtěným sexuálním návrhům, misogynii a obtěžování“.

Bejar následně provedl průzkum, který zdokumentoval „ohromující míru zneužívání“ zaměřeného na mladé uživatele, přičemž nejméně 13 % uživatelů ve věku 13 až 15 let uvedlo, že během jediného týdne dostalo několik nevyžádaných sexuálních návrhů.

Konec nevhodných obrázků

Všichni dospívající, kteří jsou v současné době na Instagramu, obdrží v horní části svého kanálu oznámení, které je upozorní na změnu nastavení. Dospívající pak mohou toto výchozí nastavení změnit, ale ti, kteří v současné době používají „účty pod dohledem“, k tomu musí získat souhlas rodičů

Meta uvádí, že pracuje na další funkci, která bude chránit dospívající před zobrazováním nežádoucích a potenciálně nevhodných obrázků ve zprávách od lidí, se kterými jsou ve spojeni. V tomto případě je nutné podotknout, že připravovaná funkce bude pravděpodobně využívat umělou inteligenci.

Kromě omezení zpráv poskytne Meta také větší kontrolu nad dětskými účty. Rodiče budou mít možnost schválit nebo zamítnout změny nastavení účtu svého potomka. Předtím Instagram o změnách účtu dohlížející osoby pouze informoval. Mezi nastavení, která budou vyžadovat schválení ze strany rodičů, patří výše zmíněné omezení zasílání zpráv. Meta uvádí, že se tato opatření budou týkat uživatelů mladších 16 let, v některých zemích do 18 let.