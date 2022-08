Facebook a Instagram mohou přes své prohlížeče sledovat veškerou vaši aktivitu, odhalila analýza

Opravdu nás Facebook a Instagramu do hloubky šmírují, aniž bychom jim k tomu dali souhlas? Tato otázka asi nikdy nebude definitivně zodpovězena, ale poslední odhalení vývojáře Felixe Krause, který se zaměřuje na bezpečnostní aspekty iOS, důvody k obavám dávají. Upozornil, že obě sítě mohou přes své vestavěné prohlížeče sledovat veškerou naši aktivitu.

Ze strany Mety je to skutečně fikané a jak píše Krause, firma se tím zřejmě snaží především obejít bezpečnostní opatření dané Applem. Výrobce zařízení s jablečným logem od příchodu systému iOS 14.5 povolil uživatelům u aplikací zakázat sdílení dat s třetími stranami, což spousta lidí dělá, a firmy tak přicházejí o klíčové informace k cílení reklam.

Mezi přední kritiky této funkce dlouhodobě patří Meta, která si neodpustila poznámku ani během své prezentace hospodářských výsledků za poslední kvartál. Tržby se jí propadly poprvé v historii, zisk dokonce o 36 procent a jako jeden z hlavních důvodů uvedla právě nové nastavení soukromí u zařízení od Applu.

Dříve si Meta také stěžovala, že funkce favorizuje konkurenci, jako je Google, jelikož opatření Applu App Tracking Transparency se netýká prohlížečů. Právě přes prohlížeče se to ale nakonec podle Krause rozhodla obejít.

Za vším hledejte Meta Pixel

Jak Facebook, tak Instagram své vestavěné prohlížeče mají, aktivují se pokaždé, když na obou sítích kliknete na externí odkaz. Nejsou to prohlížeče v pravém slova smyslu, spíše integrovaná funkce pro prohlížení stránek, ale v zásadě fungují podobně a mírné internetové surfování takto provést lze.

Kraus zjistil, že Meta do každé stránky, které jsou takto zobrazeny, nasazuje sledovací javascriptový kód Meta Pixel, který je zlatým grálem reklamního cílení. Sama Meta o něm na stránkách podpory píše: „Meta pixel je kód, který se umisťuje na web. Pomůže vám porozumět tomu, co lidé na vašem webu dělají, a tím pádem měřit účinnost vašich reklam. Meta pixel vám pomůže: Zajistit, aby se vaše reklamy zobrazovaly správným lidem.“

Díky tomuto kódu mají Facebook a Instagram přehled o všem, co na externích odkazech zobrazených přes jejich aplikace děláte, aniž byste k tomu dali souhlas. Můžou sledovat vaši kompletní aktivitu, teoreticky můžou podle Krause zaznamenávat i co píšete, tedy hesla, ale neexistují důkazy, že by zrovna toto Meta dělala. Spíše jen sbírá analytické údaje pro účely reklamního cílení.

Meta Pixel dlouhodobě vyvolává kontroverze, firma například v USA čelí čerstvé žalobě, že kód poskytla velkým nemocnicím, které si jej vložily na stránky a pak skrze něj předávaly Metě citlivé informace o pacientech. O kauze jsme podrobně psali v jiném textu.

Vyhnete se tomu jednoduše, ale...

Naštěstí ochrana před Meta Pixelem při zobrazování externích odkazů na aplikacích Facebooku a Instagramu je jednoduchá. Každý uživatel si může vypnout, aby odkazy automaticky otevíraly prohlížeče těchto sítí, místo toho je lze přesměrovat do prohlížečů podle vaší volby, třeba do Safari nebo Chromu.

Jádro problému to ale nemění. Meta sledování podniká bez vědomí lidí a moc dobře ví proč. Cookies třetích stran už zakazují nebo brzy začnou zakazovat všechny přední prohlížeče, aplikace na iOS po nich také jdou… tohle je jedna z posledních možností, jak si Zuckerbergovo impérium může udržet cenná data, na kterých má vybudovaný celý byznys.