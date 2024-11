Facebook a Instagram bez reklam budou levnější. Meta snižuje předplatné o 40 %

Meta na nátlak evropských regulátorů upravuje funkce a podmínky reklamního systému, zároveň také sníží cenu předplatného těm, kteří se reklam chtějí zbavit úplně.

V nadcházejících týdnech firma uživatelům zobrazí dialogované okno, v němž si budou moci nastavit méně personalizované reklamy. Ty už nebudou tak dobře zacílené na základě všech možných dat, která Meta sbírá, ale profilování bude méně přesné.

Reklamy na Facebooku a Instagramu se mají řídit kontextem (co uživatelé vidí na stránce), dále pak věkem, genderem, polohou a tím, jak s reklamami interagují. Meta varuje, že tato reklama bude méně relevantní a zajímavá pro uživatele i inzerenty. V případě nepřeskočitelných videoreklam tak uživatelé budou delší dobu sledovat inzerci na produkt, který je vůbec nezajímá.

Kdo bude chtít sledovat žádnou reklamu, ten může Metě zaplatit. Firma před rokem zavedla předplatné na Facebook a Instagram, které v závislosti na způsobu platby a používaných účtech od 240 Kč.

V praxi to funguje tak, že při platbě přes web se můžete zbavit reklamy na jednom účtu (Facebooku, nebo Instagramu) za 240 Kč měsíčně. Příplatek za každý další účet činí 148 Kč měsíčně. Při platbě skrz App Store nebo Obchod Play jsou ceny 299 Kč a 185 Kč, čímž Meta kompenzuje 30% provize, které si strhávají Apple a Google.

Tento týden ale Meta předplatné zlevní o 40 %. V době psaní článku zatím český ceník k dispozici nebyl, ale platby by se měly pohybovat okolo 144 Kč za jeden účet a 89 Kč za příplatky. V případě plateb na mobilech by to mělo být 179 Kč, resp. 111 Kč.

Předplatné zhruba korelovalo s tím, kolik Meta utrží na jednoho uživatele. Dnes již přesná evropská čísla nezveřejňuje, ale loni měla během třetího čtvrtletí 19 eur na hlavu, což vycházelo na 160 Kč měsíčně.