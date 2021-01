Exynos 2100 dostane Samsung na mobilní trůn. Výbava je ohromující

Parametry na podzim představeného Exynosu 1800 naznačovaly, že nejde o úplnou špičku a že Samsung musí mít v rukávu ještě něco lepšího. Měl a teď to konečně ukázal. Čipem, který bude pohánět jeho nejlepší mobily a tablety v roce 2021, bude Exynos 2100.

Stejně jako nedávný sourozenec vzejde z 5nm EUV továren Samsungu, na stejném procesu vzniká též konkurenční Snapdragon 888, takže jejich provozní vlastnosti bude možné jednoduše srovnat. Jen díky efektivnější výrobě oproti předchozí 7nm litografii Samsung slibuje o 20 % nižší spotřebu.

Firma vsadila na osm procesorových jader rozdělených do tří klastrů. Jedno jádro bude supervýkonný Cortex-X1, doplní jej tři výkonné Cortexy-A78 a čtyři úsporné Cortexy-A55. Oproti předchůdci výrobce slibuje o 19 % vyšší jednovláknový a o 33 % vyšší vícevláknový výkon.

Grafický čip Mali-G78 MP14 bude o 40 % rychlejší a lze k němu připojit i 4K displej se 120Hz frekvencí. Korejci také významně vylepšili neurální koprocesor spolu s DSP, takže zpracují 26 bilionů operací za sekundu, asi 4,5× více než Exynos 1800. Novinkou je technologie Amigo, která se postará o optimalizaci spotřeby. Z vágního popisu to vypadá na „přelévání výkonu“ mezi CPU, GPU a dalšími obvody podle toho, kde je zrovna potřeba.

Obrazový procesor zaměstná i 200Mpx snímače a celkově k němu lze připojit až šest foťáků, čtyři mohou fungovat najednou. Součástí je též 5G modem s podporou <6GHz sítí i mmWave, rozumí si ale také s LTE, WCDMA a GSM.

Specifikace highendových Exynosů Exynos 990 Exynos 1080 Exynos 2100 CPU 2× 2,7 GHz Exynos M5 + 2× 2,5 GHz Cortex-A76 + 4× 2 GHz Cortex-A55 1× 2,8 GHz Cortex-A78 + 3× 2,6 GHz Cortex-A78 + 4× 2 GHz Cortex-A55 1× 2,9 GHz Cortex-X1 + 3× 2,8 GHz Cortex-A78 + 4× 2,2 GHz Cortex-A55 GPU Mali-G77 MP11 Mali-G78 MP10 Mali-G78 MP14 NPU 15 TOPS 5,7 TOPS 26 TOPS RAM LPDDR5 LPDDR4x, LPDDR5 LPDDR5 úložiště UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 3.1 UFS 3.1 modem – 5G, LTE 5G, LTE připojení Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 foťák 108 Mpx, 25 + 25 Mpx 200 Mpx, 32 + 32 Mpx 200 Mpx, 32 + 32 Mpx video 4320p30, 10bit, HEVC, H.264, VP9 2160p60, 10bit, HEVC, H.264, VP9 4320p60, 10bit, HEVC, H.264, VP9, AV1 displej 4K (60 Hz), QHD (120 Hz) QHD (90 Hz), FHD (144 Hz) UHD (120 Hz), QHD (144 Hz) výroba 7nm EUV 5nm EUV 5nm EUV

Poslední generace videoprocesoru je pak to nejlepší, co jsme zatím viděli. Poprvé nabízí hardwarovou akceleraci 8K videa s 60 snímky za sekundu a v 10b barvách. avšak jen ve formátu HEVC. U VP1 a nově též AV1 je to „jen“ při poloviční frekvenci. Co se týče nahrávání, tam čip zvládne 8K, 30 fps a 10b hloubku v HEVC a VP9.

Exynos 2100 se již začal vyrábět a poprvé bychom jej měli potkat zanedlouho v telefonech řady Galaxy S21.

Specifikace nejlepších mobilních čipů (mimo Apple) Huawei Kirin 9000 Snapdragon 888 Exynos 2100 CPU 1× 3,13 GHz Cortex-A77 + 2× 2,54 GHz Cortex-A77 + 4× 2,05 GHz Cortex-A55 1× 2,84 GHz Cortex-X1 + 3× 242 GHz Cortex-A78 + 4× 1,8 GHz Cortex-A55 1× 2,9 GHz Cortex-X1 + 3× 2,8 GHz Cortex-A78 + 4× 2,2 GHz Cortex-A55 GPU Mali-G78 MP24 Adreno 660 Mali-G78 MP14 NPU ? ? 26 TOPS RAM LPDDR5 2750 MHz LPDDR5 3200 MHz LPDDR5 3200 MHz úložiště UFS 3.1 UFS 3.1 UFS 3.1 modem 5G, LTE 5G, LTE 5G, LTE připojení Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 foťák ? 200 Mpx 200 Mpx video 2160p60, 10bit, HEVC, H.264, VP9 4320p60, 10bit, HEVC, H.264, VP9 4320p60, 10bit, HEVC, H.264, VP9, AV1 displej ? UHD (60 Hz), QHD (144 Hz) UHD (120 Hz), QHD (144 Hz) výroba 5nm EUV (TSMC) 5nm EUV (Samsung) 5nm EUV (Samsung)

Představení Exynosu 2100: