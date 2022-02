Extrémně širokoúhlý monitor i v malém formátu. Lukos má poměr 32:9, ale jen 14 palců

Na Kickstarteru se objevují všemožné zajímavé věci a podivnosti a mnoho z nich ani nespatří světlo světa. Tentokrát se v nabídce projektů objevil přenosný monitor Lukos, který je zajímavou zvláštností, která cílí na hráče.

I když má monitor úhlopříčku 14 palců, což by nebylo nic zvláštního, to co překvapí, je jeho poměr stran. Jedná se totiž o extrémně širokoúhlý model s rozlišením 3 840 × 1 100 pixelů s poměrem stran 32:9.

Panel je typu IPS se 100% pokrytím sRGB, má frekvenci 60 Hz a jas je poměrně vysokých 300 nitů. Pokud byste čekali, že „přenosný“ znamená, že si vystačí pouze s USB napájením, tak to není tento případ a tvůrci si jen hrají s marketingovými slovíčky. Napájení je nutné zajistit klasickým externím 12V adaptérem.

Monitor nabízí jeden DisplayPort 1.2, dva DisplayPorty 1.4, dva HDMI 2.0b, jedno HDMI 1.4 a jedno USB-C. Jak lze ale vidět na fotografii, všechny kabely se zapojují na horní stranu, takže trčí z monitoru nahoru a jsou ohnuté k danému zařízení, ke kterému je připojujete. Konstrukce umožňuje naklonění nejen do vodorovné polohy, ale i mírně přes. Součástí výbavy jsou také integrované reproduktory a z nějakého důvodu je zmiňován i ventilátor.

Je to opravdu podivnost, která asi nedává moc smysl. Ale jestli si chcete Lukos předobjednat, můžete ho mít za 419 dolarů (přibližně 10 tisíc korun) s teoretickým dodáním v dubnu.