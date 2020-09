Externí SSD pro Xbox Series S|X nebude levné. Za 1 TB zaplatíte 6319 Kč

Nová generace herních konzolí vstoupí na trh se stejnou či nižší kapacitou úložiště než jejich sedm let staří předchůdci. Společnosti Sony i Microsoft totiž nahradily plotnové pevné disky za SSD, které jsou sice mnohonásobně rychlejší, ale vzhledem k objemu uložených dat také dražší. A protože za sedm let vzrostla velikost her, na limity interních úložišť narazíme častěji než dřív.

Sony u PlayStationu 5 používá interní kapacitu 825 GB, Microsoft pak do Xboxu Series S integroval 512GB SSD, do Series X pak 1TB. Ale zatímco PS5 půjde rozšířit standardními počítačovými NVMe SSD do slotu M.2 (avšak musí odpovídat určitým minimálním požadavkům Sony), Microsoft vsadil na proprietární řešení. Spolu se Seagatem vyvinul externí SSD, které vypadá podobně jako USB flashdisk. Prozatím bude k dispozici jen v kapacitě 1 TB.

Začátkem měsíce se objevily první informace, že by SSD mělo stát 220 dolarů. To už teď potvrdil i samotný Microsoft. Dokonce už známe i oficiální českou cenu 6319 Kč. V eurozóně zaplatí ještě víc. Němci budou mít SSD za 240 eur, Italové za 250 eur a Francouzi dokonce za 270 eur. Na slovenském webu Microsoftu cena chybí, ale slovenská Alza uvádí 232,90 eur, což je přesný přepočet z korun.

6319 Kč zhruba odpovídá 220 dolarům (5100 Kč) + DPH (1100 Kč) + zákonnému poplatku za média (150 Kč za 1 TB)

Pokud Seagate zůstane jediným výrobcem externích karet pro Xbox Series S|X, tak jej vzhledem k nulové konkurenci nic nebude nutit ke zlevňování. Už dnes lze koupit srovnatelně rychlé 1TB NVMe SSD za polovinu této ceny. Především zájemci o levnější Xbox Series S by si měli rozmyslet, jestli jim opravdu bude stačit 512GB úložiště. Pokud si totiž připlatí pět a půl tisíce, získají Series X s dvojnásobnou kapacitou (která nedojde tak rychle), Blu-ray mechanikou a třikrát vyšším grafickým výkonem.

Nové Xboxy i PS5 dovolí připojit i klasické externí HDD či SSD pomocí USB 3.x, avšak na ně půjde uložit jen hry ze starších konzolí v rámci zpětné kompatibility. Hry nové generace nikoliv. Tyto externí disky ale mohou sloužit k zálohování a obnově dat z interního SSD. Hráči si tak sice na menší SSD uloží jen pár her, ale zbytek bude po ruce třeba na 10TB+ disku, odkud se do konzole stáhnout rychleji než z internetu.