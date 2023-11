Experti z Googlu objevili způsob, jak měřit srdeční tep s použitím běžných bezdrátových sluchátek

Na blogu Google Research se minulý týden objevil článek podrobně popisující softwarovou úpravu běžných bezdrátových sluchátek s potlačením okolního hluku, díky které jsou schopná měřit srdeční tep. Podrobnosti o tomto zajímavém objevu přinesl web 9to5Google.

Podle Googlu je „zvukovod ideálním místem pro snímání zdravotního stavu“, protože hluboká ušní tepna „tvoří složitou síť menších cév, které široce prostupují zvukovodem“. Tento audiopletysmografický přístup funguje tak, že „přes reproduktory sluchátek vysílá ultrazvukový signál nízké intenzity“.

Kouzlo audiopletysmografie

Běžně používané senzory pro monitorování srdečního tepu v nositelných zařízeních, jako jsou chytré hodinky či náramky, se alespoň částečně opírají o fotopletysmografii (PPG), která k měření tepu využívá světelné impulzy. Obecně fungují dobře, ale mají svá omezení. Na trhu již nějakou dobu existují sluchátka pro monitorování srdečního tepu, nicméně i ta používají metodu PPG a mohou být velmi citlivá na intenzivní pohyb nebo špatné usazení.

Vědci z Googlu vyzkoušeli jiný přístup – takzvanou audiopletysmografii (APG), která k měření srdeční frekvence používá ultrazvuk. Využili k tomu běžně dostupná bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku a upraveným softwarem.

Celý trik funguje tak, že se ultrazvukový signál o nízké intenzitě odráží od vnitřní strany zvukovodu a pomocí malého mikrofonu, určeného původně pro zachycování a následnou eliminaci okolního hluku, detekuje změny na povrchu kůže, když jí protéká krev.

Následné testy ukázaly, že tato technologie je spolehlivá i při špatném utěsnění ucha, různé velikosti zvukovodů nebo tmavším odstínu pleti. To poslední je pozoruhodné, protože přesnost měření srdečního tepu při tmavších přirozených odstínech pleti nebo tetování byla až dosud u chytrých hodinek a dalších nositelných zařízení trvalým problémem.

Vysoká přesnost měření

Experti zjistili, že ultrazvukový přístup funguje dobře, i když ze sluchátek hraje hudba, ale uvedli, že má problémy v hlučném prostředí a že „signál APG může být někdy velmi zašuměný a může být rušen pohybem těla.“ Zjistili však, že problém s pohybem mohou překonat použitím více frekvencí a následným využitím nejpřesnějšího signálu.

Kromě komerčně dostupných sluchátek použili vědci k testování vlivu umístění mikrofonu také speciálně vyrobené prototypy. Se 153 účastníky provedli terénní studii a z výsledků zjistili, že medián chybovosti pro srdeční frekvenci a variabilitu srdeční frekvence byl 3,21 %, resp. 2,70 %.

„APG transformuje jakákoli bezdrátová sluchátka s ANC na chytrá sluchátka se snímačem jednoduchým softwarovým upgradem a funguje spolehlivě při různých činnostech. Nosný signál je zcela neslyšitelný a není ovlivněn přehráváním hudby. Ještě důležitější je, že APG představuje nové poznatky v biomedicínském a mobilním výzkumu a odemyká nové možnosti levného sledování zdraví.“ uzavírají experti Google.

Závěrem je důležité uvést, že se jedná pouze o studii a v žádném případě to neznamená, že se Google chystá vyrábět sluchátka, která budou umět tep, nebo že bude aktualizovat své Pixel Buds Pro, aby to uměly. Přinejmenším to ale naznačuje, čím se odborníci na poli nositelných zařízení aktuálně zabývají.