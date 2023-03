Existuje nárok na bezplatný přístup ke knihám? Americký soud řeší žalobu na Internet Archive

Osud neziskové online knihovny Internet Archive je v rukách soudce poté, co na něj podali žalobu čtyři významní knižní vydavatelé kvůli porušování autorských práv. Soudce John Koeltl v pondělí vyslechl argumenty žalující strany, které se nelíbí, že web nabízí naskenované knihy bez souhlasu vydavatelů.

Žaloba byla poprvé podána v roce 2020 a mohla by se stát přelomovým případem, řešícím digitální knihovny a autorská práva. Podle agentury Reuters je soudce Koeltl skeptický ohledně toho, zda autorskoprávní zákony v rámci doktríny spravedlivého užití umožňují internetovému archivu nabízet materiály bez souhlasu vydavatelů.

Pobouření vydavatelé

Žalobu podaly společnosti Hatchette Book Group, John Wiley & Sons Inc., Penguin Random House a HarperCollins Publishers, které tvrdí, že digitalizace knih bez nároku na odměnu poškozuje spisovatele a vydavatele, kteří tak přicházejí o honoráře.

Žaloba tvrdí, že Internet Archive svým „jednáním hrubě překračuje legitimní služby knihoven, dopouští se porušování autorského zákona a představuje úmyslné digitální pirátství v průmyslovém měřítku“. Služba rozšířila svou digitální knihovnu během pandemie covidu-19 tak, že naskenovala knihy, které má ve svém vlastnictví, a zpřístupnila je veřejnosti.

Služba Internet Archive byla spuštěna v roce 1996 za účelem digitalizace tiskovin. Od té doby se rozrostla a dnes dle svých slov funguje jako fyzická knihovna. Nezisková organizace začala digitalizovat knihy v roce 2005 a v současnosti skenuje na 18 místech po celém světě 4 300 knih denně. Mimo jiné se chlubí tím, že šíří „univerzální přístup ke všem znalostem“. Nakladatelé však nesouhlasí – dle jejich mínění se jedná o nezákonné počínání.

Právní bitva

Tím, že Internet Archive skenuje a distribuuje digitální knihy čtenářům zdarma, podle žaloby zneužívá „investice, které vydavatelé vložili do svých knih, a činí tak prostřednictvím obchodního modelu, který je navržen tak, aby zdarma využíval práci jiných“. Žalobci jsou přesvědčeni, že tato praxe nedělá z Internet Archive „nic jiného než masového kopírovače a distributora nelegálních děl“.

Vydavatelé získali pro svou žalobu podporu od Cechu autorů a Asociace amerických vydavatelů. Šéfka asociace Maria Pallante kritizovala praktiky Internet Archive a pro deník Wall Street Journal uvedla: „Pokud by se toto jednání normalizovalo, neměl by zákon o autorských právech žádný smysl. Fakticky by tím ztratila význam práva autorů, včetně práva uvádět svá díla na trh a zpeněžit je.“

Na druhé straně již více než 11 tisíc lidí podepsalo petici Battle for Libraries na podporu Internet Archive a „práva vlastnit knihy“. Iniciátor petice na sociální síti Twitter uvedl, že „ziskem motivovaný útok na knihovnu Internet Archive je útokem na práva všech knihoven vlastnit a uchovávat digitální knihy“. Dle něj „Je to také útok na naši možnost soukromého přístupu k necenzurovaným knihám bez ohledu na to, kde žijeme a jaké máme příjmy.“