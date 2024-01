ExcelCPU je 16bitový čip, který běží přímo v buňkách tabulkového procesoru

Zatímco jedni šílenci dokážou ve starém dobrém Malování vytvořit fotorealistické kresbičky, druzí proměnili buňky Excelu v displej, ve kterém běží Doom.

Proč ale do buněk promítat Doom, když by mohly rovnou fungovat jako celý (jednoduchý) procesor, který zautomatizují vzorečky. Přesně to si vyzkoušel youtuber Inkbox, pojmenoval to excelCPU a natočil k tomu čtvrthodinové video.

ExcelCPU jede výhradně v buňkách a jejich vzorečcích a autor si nijak nepomáhá pokročilým skriptováním ve VBA. O to více je celý experiment bláznivý.

Aby ale nezůstalo jen u teorie, každý zkušený uživatel tabulkového procesoru od Microsoftu si to může vyzkoušet na vlastním počítači. Všechny zdrojové kódy procesoru (tedy soubory XLSX) jsou totiž k dispozici na GitHubu.

Jednoduchý 16bitový procesor má k dispozici vlastní instrukční sadu, 128 kB RAM a matici 128×128 buněk, které slouží jako displej pro programy. Ty jsou napsané v jazyku symbolických adres (assembleru), také je najdete na GitHubu a do strojového kódu procesoru v Excelu je přeloží přiložený skript v Pythonu.

Pokud tedy budete mít pár volných večerů, zajímá vás, jak v nitru fungují procesory a Excel je pro vás druhý domov, hurá do toho.