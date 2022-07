Exaluminal slibuje krabičku, která začne pípat hodinu před koncem světa a přehraje song od R.E.M. na rozloučenou

Detektor kouře pořídíte za pár stovek a přesný snímač oxidu uhelnatého s výdrží na celé roky za pár tisíc. Co tak mít ale v chodbě ještě jednu krabičku, která začne pípat hodinu před koncem světa?

Přesně na něco takového láká web exaluminal.com. Podle posledních zpráv se sice jedná pouze vtip a promo na autora stránky, na myšlence jako takové to ale nic neubralo.

Oč přesně jde? Hypotetický Exaluminal popisuje způsob, jak v předstihu detekovat blízký výbuch supernovy – kolabující hvězdy, která během exploze vyzáří extrémní množství energie.

Supernova by mohla vymazat ozonovou vrstvu

Když by se supernova nacházela v relativní blízkosti naší soustavy, proud vysokoenergetických fotonů – zejména záření gama – by mohl po reakci s kyslíkem a dusíkem ve svrchních vrstvách atmosféry zničit ozonovou vrstvu.



Krabí mlhovina je pozůstatkem supernovy SN 1054

Planeta by přišla o svůj klíčový štít proti ultrafialovému záření, které ozon pohlcuje, a rozjela by se kataklyzmatická spirála, která by narušila globální ekosystémy.

Podle vědců by to mezi prvními odskákal třeba fytoplankton a s ním spojené potravní řetězce v mělkých vodách moří a Češi slunící se u Jadranu.

Na stranu druhou, některé simulace explozí blízkých supernov v dávné minulosti ukazují, že by to tak horké nebylo, život na Zemi by to bez problému přečkal a ze spánku by nás jen po nějaký čas rušila namodralá záře na obloze.

Pípá krabička, takže za hodinu je konec

V každém případě, Exaluminal počítá s gama fackou supernovy, která by v mžiku vymazala kompletní život na Zemi. Taková hvězda by se ovšem musela nacházet doslova na našem kosmickém dvorku, což zatím není na pořadu dne.



Když začne blikat zelené tlačítko, zbývá už jen hodina na četbu Živě.cz

Pokud by k tomu ale jako v leckterém katastrofickém filmu přece jen došlo, krabička vám prý dá vědět hodinu předem. Jak se to dozví, když přenos informace nemůže překonat rychlost světla samotného zničujícího záření?

Supernovu prozradí neutrina

Explozi supernovy bychom měli zachytit o něco dříve díky silnému pulzu neutrin. Zatímco ostatní fotony vytvořené explozí v nitru hvězdy budou reagovat s okolní hmotou, takže to bude chvíli trvat, než záblesk probublá až k povrchu, inertní neutrina proletí masou hvězdy jako nic a budou mít kratičký náskok. Náskok, který by mohl v lepším případě trvat až několik hodin.



Neutrina prolétnou masou kolabující hvězdy rychlostí světla, takže budou mít náskok

No, a tento mohutný záblesk neutrin by pak měly zachytit současné pozemské detektory, které by předaly informaci do sítě Exaluminalu a vaše krabička na chodbě začne blikat, pískat a přehrávat skladbu It’s The End Of The World As We Know It od R.E.M.

Budete mít možná hodinku, dvě na rozloučení s blízkými a stačíte si připravit na zahradě či balkonu lehátko, vychladit drink a nabít telefon, abyste mohli sdílet poslední záblesk svého života na sociálních sítích.