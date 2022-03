Evropský satelitní internet z družice KA-SAT je už měsíc mimo provoz. Podezření padá na Rusko

Největší hackerský útok od začátku války na Ukrajině vyřadil z provozu vysokorychlostní satelitní internetové připojení poskytované telekomunikační družici KA-SAT. Útočníci tak odstřihli od internetu desetitisíce uživatelů v celé Evropě. Aktuální situaci rozebírá magazín Wired.

Satelit KA-SAT se od roku 2011 pohybuje synchronizovaně s rotací planety ve výšce 35 400 kilometrů rychlostí kolem 11 300 km/h. Když však 24. února v ranních hodinách vstoupila ruská vojska na Ukrajinu, došlo k přerušení satelitního internetového připojení. Záhadný kybernetický útok cílil na pozemní infrastrukturu – nikoli na družici samotnou – a uvrhl desítky tisíc lidí do internetové tmy.

Po měsíci stále nefunguje

Mezi uživatele satelitního internetu patřily také některé ukrajinské obranné složky, což se v současnosti jeví jako nejpravděpodobnější důvod k útoku. „Byly to opravdu obrovské ztráty v komunikaci na samém počátku války,“ uvedl o dva týdny později představitel ukrajinské agentury pro kybernetickou bezpečnost Viktor Zhora.

Předseda představenstva společnosti Viasat Mark Dankberg v úterý 22. března potvrdil, že z provozu byly vyřazeny tisíce modemů. „Ve většině případů bude modemy, které byly vyřazeny z provozu, nutné vyměnit. Mohou být repasovány, takže je recyklujeme,“ řekl.

Stejně postupuje i česká firma INTV, která prostřednictvím KA-SAT nabízí satelitní připojení k internetu. Na webu píše: „Celá síť KA-SAT je již provozuschopná a zabezpečena, našim zákazníkům jsme zaslali náhradní modemy.“

„Dosud neexistují žádné důkazy o tom, že by v důsledku tohoto incidentu došlo k jakémukoli poškození družice KA-SAT nebo infrastruktury hlavní sítě,“ uvádí v prohlášení společnost Phillips. Viasat konstatoval, že kybernetický útok byl důsledkem chybné konfigurace v „řídicí sekci“ jeho sítě. Odmítl však poskytnout jakékoli podrobnosti o technické povaze incidentu s odkazem na probíhající vyšetřování.

Může za to Rusko?

Žádná vláda zatím oficiálně nepřipisuje útok Rusku, přestože se spekuluje, že jeho cílem bylo narušit komunikaci na Ukrajině. Dankberg v pondělí 21. března televizi CNBC řekl, že nemůže potvrdit, zda za útokem stojí Rusko, nicméně lze předpokládat, že šlo spíše o diplomatickou snahu nekomentovat něco, co není zcela prokazatelné.

Západní představitelé však tvrdí, že útok odpovídá ruskému scénáři. „Pokud by byl útok nakonec připsán Rusku, odpovídalo by to tomu, co bychom od něj očekávali, tedy využití jeho kybernetických schopností k podpoře vojenské kampaně,“ řekli západní představitelé novinářům během brífinku.

„Většina lidí – včetně mě – by se při narušování satelitní komunikace zaměřila na signál ve vesmíru, protože je exponovaný,“ říká Peter Lemme, odborník na letectví, který se také zabývá satelitní komunikaci. „Můžete směrem k satelitu vysílat signály, které by účinně rušily jeho schopnost přijímat signály z legitimních modemů.“

Vyšetřování pokračuje

Satelitní připojení k internetu se nejčastěji používá v oblastech se slabým pokrytím kabelovým internetem a využívají ho jak běžní občané, tak i firmy a různé státní organizace. Ukrajinská vláda se sice k útoku nevyjádřila, zdá se však, že satelitní komunikace je v zemi často využívána.

Ukrajina má nejtransparentnější systém pro sledování vládních výdajů na světě a četné vládní zakázky ukazují, že tuto technologii zakoupila například Státní speciální komunikační služba Ukrajiny a policie. Oficiální dokumenty dokládají, že během ukrajinských voleb v roce 2012 bylo ke sledování hlasování použito více než 12 tisíc satelitních internetových přístupových bodů.

Pokrytí družice KA-SAT

Útok na satelitní internetový systém, který od loňského roku vlastní americká společnost Viasat, měl však ještě širší důsledky. O satelitní internetové připojení přišli uživatelé doslova po celé Evropě – od Polska až po Francii. Téměř měsíc po útoku problémy stále přetrvávají. Tisíce lidí v Evropě jsou bez připojení, například v Německu je stále offline přibližně 2 000 větrných turbín.

Incident vyšetřuje několik amerických a evropských zpravodajských agentur. Jedná se o největší veřejně známý kybernetický útok, k němuž došlo od ruské invaze na Ukrajinu, jež vyniká svým dopadem i za jejími hranicemi. Otázky ohledně účelu útoku a toho, kdo jej provedl, však zůstávají – i když odborníci mají jistá podezření.