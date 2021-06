Evropský parlament schválil covidpas. Začne platit podle plánu od 1. července

Evropský parlament dal zelenou připravovaným covidpasům. Úřady by je měly vydávat podle plánu od 1. července letošního roku po dobu příštích 12 měsíců. Členské země tedy mají už jen několik málo týdnů na jejich implementaci. O tom, jak se bude pokračovat v létě 2022, rozhodne vývoj epidemie.

Po formální stránce se bude nejspíše jednat o tentýž QR kód, který si už dnes můžete vygenerovat na webu ocko.uzis.cz. Splňuje totiž evropské normy pro výměnu zdravotních dat.

V praxi se bude jednat o tři různé certifikáty/QR kódy:

Pro očkované

Pro testované

Pro ty, kteří prošli nemocí

Covidpas usnadní cestujícím volný pohyb po EU, země se totiž zavážou, že jejich držitele nebudou posílat do nařízených karantén a dále je omezovat. Na stranu druhou, pokud by došlo k výrazné změně epidemiologické situace (například k šíření mutace delta/indické aj.), může se to rychle změnit.

EK na žádost parlamentu přislíbila finanční injekci ve výši 100 milionů eur na pořízení dostupných testů pro ty, kteří chtějí covidpas, nicméně neprošli nemocí a zároveň se nechtějí nebo nemohou očkovat.

O detailní implementaci rozhodnou členské země. Česko se momentálně dohaduje, zdali je třeba k zavedení covidpasů zákonná úprava, nebo to zvládneme i bez ní. Ostatně v úvodu zmíněný web ocko.uzis.cz prototypy covidpasů (ony QR kódy) už vydává.