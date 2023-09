Evropský Akt o digitálních službách míří na Google a spol., ale zasáhne i jednu českou službu. Pornoportál XVideos

Minulý týden vešel v Evropské unii v platnost dlouho očekávaný Akt o digitálních službách (DSA), který zpřísňuje pravidla pro chování online platforem. Zatím se nová regulace týká jen tzv. velmi velkých online platforem a vyhledávačů – Googlu, Amazonu, Facebooku, Alibaby a podobných, tedy zástupců big tech, u kterých zařazení není překvapivé. Ale i Česko v této skupině zřejmě bude mít svého zástupce. Je to pornoportál XVideos.

Předem je třeba upozornit, že Akt o digitálních službách je složitá legislativa (jen úvod má 141 bodů), ostatně to velké evropské regulace bývají. Unie na DSA pracovala několik let, považuje to za nefalšovanou revoluci celého internetu. Dokonce existují názory, že je to nejrobustnější regulace internetového prostředí doposud.

Komise od začátku věděla, že nelze všechny internetové platformy házet do jednoho pytle, na velké hráče si chtěla posvítit více, protože mají moc ovlivňovat větší množství lidí. Proto pro účel zákona zavedla čtyři kategorie podle počtu uživatelů a fungování těchto platforem:

Zprostředkovatelské služby

Hostingové služby

Online platformy

Velmi velké online platformy (VLOP)

DSA v tuto chvíli platí pouze pro VLOP, na další se dostane za půl roku. Jako velmi velká online platforma se definuje taková, která má minimálně 45 milionů aktivních měsíčních uživatelů. Evropská komise už před půl rokem jmenovala 19 platforem, které definici splňují, schválně na ně ukázala dopředu, aby se novým pravidlům stihly přizpůsobit. Jsou tam největší sociální sítě i vyhledávače, takže Google, Facebook, Amazon, Bing, Zalando, Alibaba… přesně ty zahraniční služby a firmy, které by člověk čekal.

Někdo byl poctivý a někdo ne

Reálně ale v Evropské unii existuje více služeb s minimálně 45 miliony aktivních měsíčních uživatelů a na všechny se nová pravidla mají vztahovat. Mezi ně patří, že každý půl rok musí na svých stránkách zveřejňovat průměrný počet aktivních uživatelů. Právě to udělal český pornoweb XVideos. Zveřejnil u sebe prohlášení, že má 160 milionů aktivních uživatelů a že tuto informaci dává do světa právě kvůli DSA.

I v Česku nakonec budeme mít jednu "velmi velkou online platformu" podle #DSA 🙂 pic.twitter.com/tpyw0WRxtm — Ondrej Maly (@ondrej_m) August 30, 2023

Česko má tak podle čísel zástupce VLOP, ale zároveň ho Evropská komise jako velmi velkou online platformu neoznačila. Jak je to možné? XVideos zřejmě doplatil na vlastní poctivost.

Když totiž Evropská komise regulaci oznámila, žádala velké platformy, ať jí samy na určený email nahlásí počet uživatelů a pomůžou tak s identifikací, nebylo to ale povinné. Gigantické firmy tak učinily, protože takový Google těžko mohl čekat, že by se zákonu vyhnul. Jiní se tomu zkoušely vyhnout, třeba Amazon, ale tam také není žádného sporu o tom, že je fakt velký. Nakonec EU dospěla k určení 19 jmen.

Část služeb s velkým počtem uživatelů se na toto nahlašování vykašlala a doufala, že zatím pozornosti komise unikne, což se jim povedlo. Nebude to ovšem trvalé. EU bude seznam VLOP revidovat každého půl roku a očekává se, že přidá další jména, zřejmě i XVideos a další pornoweby s velkou návštěvností.

Co přesně DSA nařizuje

Pornostránky zatím EU tolik neřešila i proto, že DSA se velkou mírou týká zamezení šíření dezinformaci a ochrany dětí, nejsou to problémy bezprostředně se vztahující na porno.

DSA například VLOP nařizuje, aby uživatelům umožnily vypnout algoritmické doporučování obsahu, což je jedna z největších změn. Reklamy už nemohou algoritmicky cílit na děti, ani využívat pro cílení citlivá data jako je etnický původ, sexuální orientace či politické přesvědčení. Platformy musí otevřeně deklarovat, jak bojují proti „systémovým rizikům”, jak moderují obsah a musejí mít přístupné nástroje pro nahlašování nezákonného obsahu. Zároveň také musí zveřejňovat nejrůznější souhrny, jak se jim jejich snahy daří a musí poskytovat svá data pro akademické účely.

Kdo tyto povinnosti nesplní, vystavuje se hrozbě pokuty do výše až 6 procent ročního obratu v předchozím účetním období. Zatím ale není jasné, jak se EU bude dohlížení na plnění DSA dařit.