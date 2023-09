EU chce rozbít americké monopoly. Jak DMA dopadne na Apple, Google, Microsoft nebo Metu?

Evropská komise včera označila šest tzv. strážců přístupu (gatekeepers) a jejich dvaadvacet hlavních služeb platforem (core platform service), které se musí do šesti měsíců přizpůsobit nařízení o digitálních trzích (digital markets act, DMA). Jinak řečeno: už víme, které služby bude Komise regulovat a co všechno se musí změnit. Detailní článek o tom, co je DMA, jsme napsali již loni.

Zde jen krátce. Oním strážcem přístupu je provozovatel každé významné online platformy působící v alespoň třech zemích EU. Významnost definují tato kritéria:

Roční obrat dané firmy v Evropském hospodářském prostoru musí přesahovat 7,5 miliardy eur nebo tržní hodnota firmy v posledním roce musela překročit 75 miliard eur.

Strážce musí poskytovat hlavní službu platformy pro více než 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně pobývajících na území EU.

Strážce musí poskytovat hlavní službu platformy pro více než 10 000 firem nebo jiných podnikatelských subjektů sídlících v EU.

Body 2 a 3 musely platit v posledních třech letech.

Komise pak definovala deset hlavních služeb platforem:

Online intermediation services – zprostředkovatelské služby a e-shopy

Online search engines – vyhledávače

Online social networking services – sociální sítě

Video-sharing platform services – služby pro sdílení videa

Number-independent interpersonal communication services (N-IICS) – na telefonním čísle nezávislé komunikační služby

Operating systems – operační systémy

Cloud computing services – cloudové služby

Advertising services – reklamní služby

Web browsers – webové prohlížeče

Virtual assistants – virtuální asistenti

Prvních šest strážců

Od 6. září 2023 již známe prvních 6 strážců, kteří mají 22 významných služeb v 8 kategoriích (cloud a virtuální asistenti jsou zatím mimo regulaci). Konkrétně jde o společnosti Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta a Microsoft.

Nejvíce na ráně je Alphabet (osm regulovaných služeb). Meta jich má šest, Apple tři, Microsoft a Amazon po dvou a ByteDance jednu.

Společnost Služba Kategorie Alphabet Android operační systém Alphabet Google reklama Alphabet Google Maps zprostředkovatel Alphabet Google Play zprostředkovatel Alphabet Google Search vyhledávač Alphabet Google Shopping zprostředkovatel Alphabet Chrome prohlížeč Alphabet YouTube sdílení videa Amazon Amazon reklama Amazon Amazon Marketplace zprostředkovatel Apple App Store zprostředkovatel Apple iOS operační systém Apple Safari prohlížeč ByteDance TikTok sociální síť Meta Facebook sociální síť Meta Instagram sociální síť Meta Messenger komunikátor Meta Meta reklama Meta Meta Marketplace zprostředkovatel Meta Whatsapp komunikátor Microsoft LinkedIn sociální síť Microsoft Windows operační systém

Na seznamu původně měl být i Samsung, protože jeho Internet Browser je na Androidu tak silný, že splňoval kritéria, ale firma se proti zařazení úspěšně odvolala. Nestačí totiž provozovat hlavní službu platformy, ale tato služba musí být zároveň důležitou bránou.

Definice brány je v dokumentech Komise dost nejasná. Jde o to, jak moc může firma (strážce) oslovovat koncové uživatele, jak moc může měnit pravidla hry a jak moc představuje „hrdlo digitální ekonomiky“.

Samsung Internet Browser je tak významnou službou co do počtu uživatelů, ale už ne tolik v jejich možném ovlivňování. Stejně tak Komise po apelu Googlu a Microsoftu nepovažuje za brány e-mailové služby Gmail a Outlook.com. Byť u nich můžeme mít pochyby, jestli už nejsou oligopolem, který ovlivňuje trh.

Evropská komise ale zahájila šetření, jestli se za brány nedají považovat také iMessage od Applu a Bing, Edge a Advertising od Microsoftu. Obě společnosti se rovněž odvolaly na to, že tyto služby nejsou branami, ale Komise bude důkladně prověřovat, jestli jsou jejich argumenty dostatečně podložené. Rozhodne se do pěti měsíců.

Komise bude zároveň prověřovat významnost iPadOS, přestože podle údajů dodaných Applem nesplňuje kritéria na to, aby byla hlavní službou platformy, ale má tolik významné postavení na trhu tabletů, že se dá považovat za bránu. V tomto případě úředníci rozhodnou do 12 měsíců.

Definici strážců a bran bude Komise pravidelně prověřovat, nejméně jednou za tři roky. Počet regulovaných firem a služeb se tak v průběhu času může změnit.

Co musí strážci udělat

Strážci mají šest měsíců, do 6. března 2024, na to, aby upravili své služby podle pravidel, co musí nabízet a co naopak nesmí. Příklady povinností:

Předinstalované aplikace z operačních systémů musí jít odinstalovat.

Musí jít upravit nastavení výchozích prohlížečů a virtuálních asistentů.

Musí být možné nainstalovat aplikace z alternativních app storů, pokud strážce neprokáže, že by to ohrozilo integritu operačního systému.

Zrušení registrace ve službě musí být stejně snadné jako registrace.

Třetí strany musí mít možnost propojit se se službami strážce.

Provozovatelé reklamních systémů musí poskytovat přístup k nástrojům pro měření výkonnosti a k datům, podle nichž by mohli výkon k nezávislému ověřování.

Strážci musí umožnit ostatním firmám uzavírat smlouvy i mimo hlavní službu platformy.

Příklady zákazů:

Strážci nesmí zvýhodňovat vlastní služby a produkty na úkor konkurence.

Nesmí používat data firemních zákazníků ke zvýhodňování vlastních konkurenčních služeb.

Nesmí podmiňovat vydávání aplikací v app storech tím, že budou muset používat ještě jiné služby strážce (platební nebo identifikační služby).

Nesmí sledovat uživatele mimo hlavní služby platformy bez udělení souhlasu.

Co to bude znamenat v praxi

Jaký tedy bude reálný dopad na používané služby? Pod trochu vágními pravidly si můžeme představit například toto:

Applu skončí monopol App Storu v iOS. Systém musí otevřít alternativním obchodům. Aplikace vydávané v App Storu nebudou muset využívat jen Apple Pay a nebude u nich povinnost registrace skrz Apple ID. Siri nebude povinnou výchozí virtuální asistentkou. A pokud Apple neuspěje s odvoláním u iMessage, bude muset tuto komunikační službu otevřít třetím stranám.

Meta už naopak bude muset otevřít WhatsApp a Messenger tak, aby se tyto sítě mohly spojit s aplikacemi třetích stran. Textovou komunikaci 1:1 musí umožnit do šesti měsíců od stanovení statusu strážce, tedy do 6. března 2024. Skupinové chaty musí zpřístupnit do dvou let a hlasové/video volání do čtyř let.

Google musí umožnit, aby se z Androidu dal odinstalovat Chrome, Gmail, YouTube a jiné aplikace. Ve vyhledávači ale nesmí zvýhodňovat vlastní služby na úkor ostatních.

Co když firmy nevyhoví?

Jak už jsme zmínili, strážci a brány jsou stanoveny, a nová pravidla se začnou uplatňovat za půl roku. Nejpozději do 6. března 2024 tak firmy musí své služby upravit, jinak jim hrozí trest.

Komise jim za porušování DMA může udělit penále ve výši 5 % celosvětového denního obratu, pokutu ve výši až 10 % celoročního globální obratu a v případě opakovaných provinění až 20 %. A pokud Komise uzná, že daný strážce pravidla porušuje systematicky, může mu zakázat budoucí akvizice nebo jej přinutit k rozdělení podniku na menší části.

