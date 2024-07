Evropská komise vyšetřuje X. Kvůli zavádějícím modrým fajfkám a dalším problémům Muskovi hrozí tučná pokuta

Evropská komise začala vyšetřovat sociální síť X kvůli možnému porušení Nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, DSA). Má totiž podezření, že Muskova společnost ve třech bodech porušuje nastavená pravidla.

Pokud by se nakonec z předběžných závěrů staly ty definitivní, X by hrozila pokuta ve výši až 6 % celoročních globálních příjmů. Ty za fiskální rok činily 3,4 miliardy dolarů, takže by pokuta mohla dosáhnout až 204 milionů.

První výtka se týká modrých fajfek označujících ověřené účty. Ty v uživatelích mohou vyvolat mylné představy, že ověřený účet je skutečný. Jenže oproti jiným sítím se takto „cejchují“ jen uživatelé, kteří si za to zaplatí. Klidně se však mohou vydávat za někoho jiného a nemít při tom čisté úmysly.

X také nemá transparentní reklamy. Chybí spolehlivá databáze reklam a síť v některých případech kvůli designu webu/aplikací či jiným překážkám neumožňuje zjistit, kdo je zadavatelem.

Poslední program se týká toho, že X neposkytuje otevřená data vědeckým výzkumníkům, případně si za přístup k API účtuje neúměrně vysoké poplatky.

Nařízení DSA podléhají všechny tzv. velmi velké online platformy, které Evropská komise definuje mj. podle počtu aktivních uživatelů v EU. Která služba přesáhne 45 milionů, už spadá pod regulaci. X jich podle posledních informací mělo 115 milionů. Komise už mimochodem kvůli možnému porušení DSA letos začala vyšetřovat také TikTok, AliExpress nebo Metu.