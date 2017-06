Evropská komise po letech šetření dospěla k názoru, že Google ve svém vyhledávači zvýhodňuje své vlastní služby a zaslouží za to tučnou pokutu. Vysvětlete prosím někdo v Bruselu, že definice vyhledávače se mění, a jestli to, co dělá Google, je špatně, měli bychom okamžitě zrušit všechny hlasové i jiné sémantické asistenční služby, protože vyhledávač už dávno není jen strohý výpis odkazů. Nepíše se rok 2005.