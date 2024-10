Evropané si konečně mohou povídat s ChatGPT. Umí hromadu českých hlasů a na dovolené vám pomůže s domorodci

Předplatitelé ChatGPT Plus z Evropy se konečně dočkali a mohou si na mobilu vyzkoušet Advanced Voice (Mode) – hlasový dialog s chatbotem, který má k dispozici několik umělých mužských i ženských hlasů. Novinka je součástí aplikace pro Android a iOS.

Tzv. „rozšířený hlasový režim“ navazuje na ten původní, který byl součástí apky už nějaký čas, nebyl to ale žádný zázrak. AI šíleně komolila češtinu, hlas často vypadával a na odpovědi jste mnohdy čekali celou věčnost. Sečteno a podtrženo, bylo to hezké technologické demo, ale prakticky k ničemu.

Teď někdo bude mluvit anglicky, tak mi to přelož

Advanced Voice je na tom už naštěstí mnohem lépe. Čeština má sice stále přízvuk (jako byste se nebavili s rodilým mluvčím), ale chatbotovi bez problému rozumíte a on vám. Také latence je mnohem kratší, a i když se to stále nevyrovná rychlému dialogu dvou lidí, Advanced Voice k němu má přinejmenším hodně blízko.

Ukázka dialogu a překlad z angličtiny a do francouzštiny:

Hlasový dialog se hodí pro ty, co neradi nebo těžce vyťukají písmenka na mobilu – určitě by to mohla být velmi zajímavá funkce třeba pro seniory –, ale poslouží i jako interaktivní překladač na dovolené.

Prostě chatbotovi řeknete: „Hele, teď někdo bude mluvit anglicky, tak mi to prosím přelož do češtiny.“ Ostatně, podívejte se na ukázku ve videu. Na konci rozhovoru vše najdete i v textovém přepisu přímo v chatu.

Chybí integrace do chytré elektroniky

Chybí tedy už jen jedna věc. Zatímco Google a Amazon mají svůj hardware a OS, takže jejich asistenty můžete aktivovat přímo hlasem a povelem jako „Ok, Google“ aj., Advanced Voice musíte relativně složitě spouštět v aplikaci, což zabíjí veškerý potenciál.

Aktivace rozšířeného hlasového režimu, dialog a jeho přepis v podobě běžného chatu

Kdyby byl Advanced Voice dostupný třeba z chytrých sluchátek, repráčků a nejrůznějších asistenčních obrazovek pro chytrou domácnost (jako to opět umí třeba Google), bylo by to mnohem lepší.

Nezbývá tedy než doufat, že se OpenAI vrhne i do vývoje vlastní krabičky, která by doma zareagovala třeba na aktivační heslo „Hej ChatGPT.“ Ostatně, spekuluje se o tom už dlouhé měsíce.