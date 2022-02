Evropa vykázala ruská média, v Rusku naopak některým zlobí Twitter a Facebook

Zatímco Evropa nebo třeba Kanada v průběhu víkendu postupně uzavíraly své vzdušné prostory pro ruské letouny a stejně tak oznamovaly, že vykážou ze svých zemí jejich zpravodajské weby RT, Sputnik a další, protistrana se podle mnoha zpráv pustila do sociálních sítí.

Některým uživatelům údajně nefunguje Twitter a zlobí také sociálně sítě spadající pod Metu. Tedy velký Facebook a Instagram. Tyto zprávy se však velmi těžko ověřují, když jsme totiž zkusili navštívit Twitter a Facebook skrze ruskou VPN, obě služby fungovaly. Zkoušeli jsme i DNS servery od Yandexu, které mohou tamní uživatelé používat větší měrou. I v tomto případě vše běželo bez problémů.

Blokace tedy nemusí být plošná, případně se týká jen některých částí – třeba mobilních aplikací.

Ruské uživatele to v každém případě nezastavilo, stejně jako v minulosti totiž okamžitě začali používat služby VPN. Lze tedy předpokládat, že se Rusko nyní zaměří právě na ně. Nebylo by to ostatně poprvé, když totiž Roskomnadzor v roce 2018 bojoval proti Telegramu, na který se jeho uživatelé začali okamžitě přihlašovat právě skrze šifrované tunely, úřad zablokoval rovnou 50 anonymizačních VPN.

Ostatně, Rusko už loni na sklonku roku částečně blokovalo i Tor.

Reaguje Google

Odpovídají nicméně i americké internetové kolosy. Google o víkendu omezil propagaci ruských televizních stanic v doporučovaném obsahu na YouTube a zablokoval pro ně příjem z tamní reklamy. Firma zároveň vypnula zobrazování vytížení dopravy na ukrajinských komunikacích.

Podle nejrůznějších zdrojů pak zareagovaly i výrobci integrovaných obvodů Intel a AMD a zastavily dodávky čipů do Ruska. Na svých webech k tomu zatím nicméně mlčí.