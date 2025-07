Evropa pracuje na ověřování plnoletosti. V Česku už fungující platformu máme

Chcete si koupit pivo, cigarety nebo si pustit pornofilm? Pokud vám ještě nebylo osmnáct, máte smůlu. Tedy – měli byste mít. Jenže v digitálním světě to tak úplně neplatí. Stát se vás sice může ptát na věk, ale málokdy mu musíte něco opravdu prokázat. Změnit to má nová evropská aplikace pro ověřování věku. Má být bezpečná, diskrétní a hlavně povinná.

Když si dneska patnáctiletý teenager objedná e-cigaretu nebo láhev vodky na internetu, většinou mu v cestě nestojí prakticky nic. Stačí odkliknout „Je mi 18“, případně zadat fiktivní datum narození. Hotovo. V lepším případě kurýr zvedne obočí, v horším se neptá vůbec. A co porno? Tam žádná otázka na věk už mnohdy ani nepadne. Digitální svět je pro děti a mladistvé otevřený až příliš.

A právě to chce Evropská unie změnit.

Digitální dětství bez hranic

Dnešní puberťák má v kapse silnější výpočetní výkon než NASA při přistání na Měsíci. A přístup ke všemu, co internet nabízí – legálně i nelegálně. To ale představuje problém, na který už nějakou dobu upozorňují nejen ochránci dětí, ale i zákonodárci. Ať už jde o reklamu na alkohol na sociálních sítích, neomezený přístup k pornu, hazardním hrám nebo koupi nikotinových sáčků, děti se do světa dospělých dostávají bez jakéhokoli ověření identity.

Přitom třeba kamenný obchod si na to musí dávat pozor. Podle českého zákona je prodej alkoholu, tabákových výrobků či e-cigaret mladistvým zakázán. Stejně tak nemůže nikdo mladší 18 let legálně na internetu sázet, nakupovat alkohol či cigarety ani navštěvovat pornografické weby. Realita? Ve školní třídě si někdo „puffne“ z vapíka, jiný vypráví, co viděl včera večer na OnlyFans.

Pouhá formalita

E-shopy s alkoholem nebo tabákem v Česku mají povinnost věk ověřovat. Jenže to, co nazývají „ověřením věku“, je často výsměchem. Zadání data narození bez ověření dokladu je jako věřit dětem, že mají doma lva. Některé weby se tváří seriózněji a přistupují k tomu poctivěji – třeba vyžadují občanku, bankovní identitu nebo doklad kurýrovi. Ale to je spíš výjimka.