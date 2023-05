Evropa postaví továrny na čipy za bilion korun. Miliardy proudí i do produkce v Rožnově

V Evropě se chystají nebo už začaly investice do čipových továren a přidružených designerských polovodičových center přesahující 37,5 miliardy eur, zhruba 887 miliard korun. Ukazují to propočty E15 vytvořené na základě investičních záměrů společností a dat Evropské komise. Celková částka by se měla o další sumy zvýšit. Miliardy korun proudí také do Česka.

Polovodičové společnosti se odhodlaly k velkým evropským investicím na základě několik let trvajícího nedostatku čipů a komponent, což dokonce zablokovalo výrobu ve Škodě Auto, ve spojení s politickými prioritami. Evropská unie se dohodla na podobě Zákona o čipech (Chips Act), který má zmobilizovat 43 miliard eur z veřejných a soukromých peněz.

Podíl Starého kontinentu na celosvětové produkci čipů v posledních zhruba deseti letech spadl z dvaceti pod deset procent. Evropa chce situaci změnit a investuje čtvrtý největší objem peněz ze všech světových investic do oblasti polovodičů. Čísla oborové organizace SEMI ukazují, že USA do roku 2025 vloží přes 120 miliard dolarů a Tchaj-wan kolem sta miliard. U Číny se čísla získávají těžko, i ta ale vzhledem k americkým čipovým sankcím masivně „zbrojí“ a chce postavit hned 22 nových čipových továren.