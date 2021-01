Evoluce, která baví: Test True Wireless sluchátek Jabra Elite 85t

Předchozí model Elite 75t přišel se zcela novým směřováním značky, kdy profesorský přednes vystřídala hromada emocí. Elite 85t v nastoupené cestě pokračují, ale přináší i spoustu zajímavých novinek.

Jako první se nabízí srovnání s právě s Elite 75t (Computer 1 /20), protože jde o jejich nástupce. A tady mám hned jednu ne úplně dobrou zprávu. Elite 75t jsou malá a velmi pohodlná sluchátka s nabíjecím pouzdrem, které hravě schováte do kapsy. Elite 85t ale narostla, větší je nejen krabička, 65× 41 × 28,5 mm a 45 g u Elite 85t vs. 62 × 38 × 27 mm a 35 g u Elite 75t, ale i sluchátka samotná. Ve výčtu čísel to možná tak nevyzní a u krabičky ty milimetry až tolik nevadí, ale zvětšení sluchátek asi o zhruba 15 % už je prostě znát. Osobně jsem to na pohodlí nijak nepoznal, přesto varuji, že lidé s menšíma ušima nemusí pociťovat stejné pohodlí jako u Elite 75t.