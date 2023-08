Everything ve Windows najde všechny vaše soubory a složky. Je šeredný, ale extrémně rychlý a pokročilý

Vyhledávání ve Windows se zlepšuje, ale k dokonalosti má daleko. V posledních letech mě několikrát překvapilo, že nenabízí soubory z indexovaných umístění. Nebo že má malé pochopení pro mé překlepy. Everything platí za jednu z mnoha alternativ, která indexuje vaše úložiště a pak bleskurychle odpovídá na vaše dotazy.

Je to skvělý pomocník pro geekovský svět. Roky prověřené řešení tedy necílí na stejné publikum jako vyhledávání ve Windows. Microsoft obsluhuje masu, Everything je řešení natolik specifické výbavou i vzezřením, že osloví pouze velice konkrétní a zřejmě malé publikum. Nabízí tucty možností, jak vyhledávání přizpůsobit svým návykům.

Indexuje pouze názvy souborů, výměnou za to jich do své databáze přidá milion za minutu. Změny indexuje v reálném čase. Navíc je celý program nenáročný na hardware, nezabere ani moc místa na úložišti. Na znaky zadané do vyhledávacího pole reaguje okamžitě. Za zmínku stojí pár dalších vlastností:

Nevadí mu, když píšete bez háčků a čárek, zobrazí i složky a soubory s diakritikou, respektive obráceně.

Podporuje divoké karty.

Podporuje booleovské operátory včetně nastavení priorit.

Poradí si s regulárními výrazy.

Volitelně indexuje výměnná úložiště.

Sestavíte si svůj seznam vyloučených složek.

Podporuje režim server ETP/FTP/HTTP.

Může ukládat historii vyhledávání.



Divoké karty nebo logické operátory patří k funkcím Everything

Náročné publikum může desítky minut ladit chování vyhledávače do nejmenších detailů. Nastavíte řazení, načítání miniatur, výše zmíněné funkce, rozlišování velikosti písmen, celistvosti slov aj. pro výchozí stav vyhledávače. Každé dílčí vyhledávání ovšem přizpůsobíte aktuální situaci včetně filtrování podle typu souboru.

Program předvolby schovává v klasicky koncipované hlavní nabídce. Účel plní, Everything nicméně vypadá jako produkt z minulého století. Žádné pěkně vypadající a simplistické plovoucí okno, na které nás ještě v éře Windows XP namlsalo Launchy. Everything je plně podřízené svému účelu a nehodlá se s ničím zdržovat.



Každé vyhledávání přizpůsobíte aktuální potřebě

Malá výtka míří k tomu, že standardně program nespustíte klávesovou zkratkou. Přidává ikonu k hodinám, připnete si ho ke hlavnímu panelu, ale pokud položíte ruce na klávesnici, nejsou to optimální řešení. Na vlastní klávesové zkratky naštěstí autor nezapomněl. Nakonec tak Everything spustíte zkratkou, která vám bude vyhovovat.



Možnosti nastavení jsou široké

Zkuste také PowerToys Run

Alternativu k vyhledávání ve Windows nabízí i sám Microsoft. PowerToys Run je spouštěč programů a vyhledávač, který je právě prezentovaný jako plovoucí bublina. Oproti Everything je pomalejší, z mého pohledu nejde o velké drama. Vychází to z podstaty – nejde jen po povrchu, tj. po názvech souborů a složek.

Láká na celou řadu zásuvných modulů jako kalkulačka, konverze jednotek, prohledávání OneNotu, spouští systémové příkazy, přepíná mezi okny aj. Tím si Everything a PowerToys Run zřetelně vymezují své cílové skupiny.



PowerToys Run také podporují divoké karty