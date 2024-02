Evernote povoluje šrouby. Neplatícím přidává čtrnáct funkcí, ale limit 50 poznámek zůstává

Na začátku prosince jsme vás informovali o tom, jak populární poznámková aplikace Evernote zásadně omezila možnosti neplatícím uživatelům. Ti mají aktuálně v tarifu Free možnost vytvořit jen jeden zápisník a maximálně padesát poznámek. Kromě toho mají upload omezený na 60 MB měsíčně a jedna poznámka nesmí být větší než 25 MB.

Je zřejmé, že s těmito omezeními nelze Evernote používat ani na hodně malé agendy a tarif Free tak můžeme považovat spíše za demoverzi. Aby si zájemci mohli vyzkoušet i další funkce a schopnosti této aplikace, bylo 14. února do bezplatného programu uvolněno čtrnáct funkcí, které byly dosud dostupné pouze v tarifech Personal a Professional. Pojďme se společně podívat na to, co lze otestovat bez nutnosti platit.

Čtrnáct nových funkcí v bezplatné verzi

Historie a obnovení poznámek – uživatelé mohou prohlížet starší verze poznámek a v případě potřeby je obnovit jako nové samostatné poznámky. Poznámky a zápisníky offline – možnost používat Evernote i v režimu, kdy není dostupné připojení k internetu. Všechny změny se synchronizují v okamžiku, kdy se připojíte. Anotace PDF a obrázků – možnost zvýrazňovat, dělat si poznámky, přidávat reakce nebo anonymizovat informace přímo v dokumentech PDF a obrázcích. Export do PDF – možnost exportovat poznámky a zápisníky do formátu PDF a jejich sdílení s těmi, kteří (zatím) nemají účet Evernote. Skenování vizitek – vytahování informací přímo z vizitek s možností jejich následného přidávání do poznámek v podobě textu a jejich vyhledávání. Náhled tabulkového procesoru – možnost přetažení tabulky do poznámek a zobrazení jejího interaktivního náhledu. Vyhledávání s Booleovskými operátory – pomocí operátorů AND, OR, NOT a ( ) můžete kombinovat nebo vylučovat klíčová slova ve vyhledávacím dotazu, čímž získáte přesnější výsledky. Geografické vyhledávání – vyhledávání poznámek vytvořených na mobilním zařízení podle toho, kde jste se nacházeli v době jejich vytvoření (za předpokladu, že jste měli v té době povoleno sledování polohy). Vyhledávání dokumentů a obrázků – okamžité vyhledávání textu v dokumentech PDF, dokumentech MS Word, obrázcích, prezentacích a naskenovaných dokumentech. Odesílání poznámek do aplikace Evernote e-mailem – uložte si vše důležité z doručené pošty přímo do Evernote. Stačí přeposlat e-mail na adresu spojenou s účtem Evernote a automaticky se objeví v seznamu poznámek. Sdílení poznámek e-mailem – možnost snadného sdílení poznámek s e-mailovými kontakty, aniž byste museli opustit aplikaci Evernote. Vlastní globální klávesové zkratky – globální klávesové zkratky spouštějí určité funkce Evernote pomocí kombinace kláves, i když je Evernote na pozadí. Nyní si můžete vytvořit zcela vlastní. Přizpůsobení tlačítka „Vytvořit“ v mobilní aplikaci – přizpůsobte si tlačítko vytvořit tak, abyste měli nejpoužívanější akce na dosah ruky. Vlastní šablony – možnost přeměny libovolné poznámky na šablonu a následného opětovného použití.

A komu to prospěje?

Provozovatel Evernote se vůbec netají skutečností, že jeho hlavní prioritou jsou platící uživatelé. „Díky této změně mohou uživatelé Evernote Free a Personal poprvé využívat řadu nejzajímavějších funkcí Evernote. Nicméně právě exkluzivní – a výkonné – výhody placených předplatných, jako je Evernote Personal, odemykají plný potenciál.“ stojí v příspěvku na blogu.

V dalších řádcích jsou pak popsány výhody placené verze – místo 50 poznámek a jednoho zápisníku získávají předplatitelé možnost vytvořit až 100 000 poznámek a 1000 zápisníků. Velikost jedné poznámky není omezena na 25 MB, ale na až 200 MB. Namísto 60 MB mohou předplatitelé odeslat měsíčně až 10 GB dat.

Dodejme, že placená verze pro osobní účely, označovaná jako Personal, stojí při roční platbě 130 amerických dolarů (cca 3 070 Kč), zatímco tarif Professional přijde za stejných podmínek na 170 dolarů (cca 4 020 Kč) ročně.