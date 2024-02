Evernote je mrtvý. Tohle jsou čtyři aplikace pro organizaci poznámek, které jej skvěle nahradí

Vhodnou aplikaci pro tvorbu poznámek pravděpodobně najdete ve svém telefonu. Google do Androidu přidává aplikaci Keep, Apple do iPhonů nedávno výrazně vylepšené Poznámky. Obě tyto možnosti budou plně vyhovovat v případě, že chcete zapisovat náhodné nápady, tvořit si nákupní seznamy nebo třídit myšlenky.

Pro toto nenáročné použití zkrátka není potřeba instalovat (či dokonce platit) žádnou jinou specializovanou aplikaci. Naopak pro intenzivní používání poznámek a seznamu úkolů už bude potřeba. Po vyzkoušení několika alternativ jsme do našeho výběru zařadili čtyři možnosti, které se mírně odlišují zaměřením.

Jde to i offline

Ještě, než se ke zmíněným aplikacím dostaneme, neuškodí připomenout si offline možnosti. A to jak ty počítačové, tak zcela fyzické. V prvním případě se nabízí řešení, které vyžaduje pouze libovolný textový editor a trpělivost s tvorbou adresářové struktury. Pokud si totiž v počítači vytvoříte specializovanou složku pro poznámky, kdy další podsložky mohou představovat jednotlivé projekty, následně v nich stačí vytvářet textové soubory s poznámkami.

Tento systém není závislý na žádném vývojáři, bude fungovat na všech zařízeních, a pokud se rozhodnete pro synchronizaci poznámek, poslouží vám k tomu libovolná cloudová služba, domácí NAS nebo obyčejný flashdisk.

Ke kdysi oblíbenému Evernotu existuje množství alternativ. Pozornost si již nezaslouží

Druhou možností, kterou preferuje překvapivé množství uživatelů, jsou fyzické samolepící post-it papírky v kombinaci s nástěnkou. Tu sice nelze synchronizovat s pracovnou doma, zato ale mohou stále viditelné fyzické lístečky mnohé motivovat lépe než další z mnoha aplikací v telefonu nebo počítači.

Stejně jako v aplikacích jde i u lepících lístečků zvolit systém s různými prioritami úkolů a poznámek – buď k tomu pomůže organizace v několika sloupcích, nebo barevné odlišení. To lze zároveň využít i pro oddělení úkolů pro jednotlivé projekty. Na webech zaměřujících se na efektivitu práce ostatně naleznete dostatek systémů, které využívají tvorbu fyzických poznámek.

Král je mrtev

Synonymem pro aplikaci určenou k organizaci poznámek byl Evernote. Ten vznikl v roce 2010 a díky svému povedenému systému organizace zápisků a úkolů, rychlým aplikacím i webovému rozhraní okamžitě získal popularitu. Pokud jsme v té době zmiňovali moderní aplikaci tzv. Webu 2.0, Evernote jsme mezi ně vždy zařadili.

Postupem času se však začal zhoršovat technický stav aplikace, přišly problémy s uniklými uživatelskými daty a hřebíčkem do rakve bylo několik vln omezování bezplatného režimu. Bez zaplacení je možné do aplikace uložit pouze 50 poznámek, což je málo i pro občasné uživatele. A protože v současné době existuje množství alternativ, Evernote je zkrátka mrtvý.

Konkurence je dostupná v celém spektru od nejzákladnějších textových aplikací po robustní systémy, které přidávají komplexní správu projektů a organizace práce v týmech. Stále přitom může jít o software s primárním zaměřením na poznámky a úkoly.