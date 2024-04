Europol se postavil proti koncovému šifrování v komunikačních aplikacích. Prý chce chránit děti před predátory

Šéfové a vysocí představitelé evropských policejních sborů se na neformálním setkání otevřeně postavili proti koncovému (end-to-end) šifrování. V prohlášení, publikovaném na webu Europolu, vyzývají technologický průmysl a vlády, aby přijaly opatření proti implementaci této technologie, která zajišťuje bezpečný přenos dat.

„Evropští policejní ředitelé vyzývají technologický průmysl a vlády, aby urychleně přijaly opatření k zajištění bezpečnosti veřejnosti na platformách sociálních médií.“ stojí v úvodu. Opatření na ochranu soukromí, která se v současné době zavádějí, podle nich zabrání technologickým společnostem, aby viděly všechny trestné činy, ke kterým dochází na jejich platformách.

Policie chce přístup k soukromým komunikacím

Společné prohlášení Europolu bylo připraveno ve spolupráci s britskou Národní agenturou pro boj proti trestné činnosti a obsahuje podobné argumenty, jaké prezentovala mezinárodní skupina Virtual Global Taskforce, která se zabývá bojem proti online sexuálnímu zneužívání dětí.

Koncové šifrování funguje zjednodušeně tak, že obsah komunikace nemůže vidět nikdo, kromě odesílatele a příjemce. To se pochopitelně nelíbí policejním orgánům činným v trestním řízení, které se tak nemohou dostat k potenciálním důkazům.

Dle policistů plošné koncové šifrování komunikace zabrání orgánům činným v trestním řízení v možnosti získávat a využívat důkazy při vyšetřování s cílem předcházet nejzávažnějším trestným činům, jako je sexuální zneužívání dětí, obchodování s lidmi, pašování drog, vraždy, hospodářská kriminalita a teroristické trestné činy.

Prý by se hodila zadní vrátka

Výkonná ředitelka Europolu Catherine De Bolle k tomu uvedla: „Naše domovy se stávají nebezpečnějšími než naše ulice, protože kriminalita se přesouvá na internet. Aby byla naše společnost a lidé v bezpečí, musíme toto digitální prostředí zabezpečit. Technologické společnosti mají společenskou odpovědnost za vytvoření bezpečnějšího prostředí, kde mohou orgány činné v trestním řízení a justice vykonávat svou práci. Pokud policie ztratí možnost shromažďovat důkazy, naše společnost nebude schopna chránit lidi před tím, aby se stali oběťmi trestných činů.“

Prohlášení naznačuje, že kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí nemusí být v rozporu s veřejnou bezpečností. Dle autorů existují technická řešení, která mohou vyřešit tuto situaci, ale vyžadují spolupráci ze strany technologického průmyslu i vlád. Patrně by se mělo jednat o nějakou možnost přistupovat k dešifrovaným datům „zadními vrátky“, pokud by to bylo nezbytné pro veřejnou bezpečnost.

Deklarace naléhá na technologický průmysl, aby nepovažoval soukromí uživatelů za volbu mezi „ano, nebo ne“, ale spíše za něco, co lze zajistit, aniž by orgány činné v trestním řízení přišly o možnost přístupu k soukromé komunikaci.

Cesta do pekel vydlážděná dobrými úmysly

Britská Národní agentura pro boj proti trestné činnosti tvrdí, že zprávy od Meta pomáhají každý měsíc ochránit tisíce dětí a zatknout stovky podezřelých osob. Většina hlášení předaných britské policii, která jsou nyní předávána od Facebooku a Instagramu, bude v důsledku rozhodnutí šifrovat komunikaci ztracena.

Technologické firmy v minulosti opakovaně pomohly při zatýkání a zabavování drog, identifikaci ohrožení života a zdraví a zadržení zločinců. Generální ředitel Národní agentury pro boj proti trestné činnosti Graeme Biggar upozornil, že kvůli nedostatečnému zaměření na veřejnou bezpečnost nebudou provozovatelé komunikačních platforem vidět nezákonné aktivity ve svých systémech.

Meta jako odpověď uvádí, že nasadila „četná opatření“, která pomáhají chránit mladé lidi v šifrovaném i nešifrovaném prostředí. Dle tiskového mluvčího uživatelé nechtějí, aby někdo četl jejich soukromé zprávy, proto Meta vyvinula bezpečnostní opatření, která mají zabránit zneužívání dětí, odhalit ho a bojovat proti němu, ale zároveň zachovat bezpečnost.

Ředitelka globální politiky společnosti Meta pro Messenger Gail Kent v prosinci uvedla, že debata o koncovém šifrování je mnohem komplikovanější a není jen otázkou ohledně bezpečnosti dětí, za kterou ji vydávají orgány činné v trestním řízení. Ponechání zadních vrátek, které by mohla využívat policie, by pouze snížilo důvěru uživatelů v aplikace pro zasílání zpráv.