Europol dostal příkaz smazat obrovské množství dat. Netýkají se zločinů, ale obyčejných lidí

Evropský policejní úřad (Europol) bude muset smazat veškerá data, která obsahují informace o osobách bez potvrzených vazeb na zločiny. Policejnímu orgánu to nařídil Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS), podle něhož Europol zmíněná data drží neprávem a narušuje tím soukromí občanů.

Vyšetřování vlastnictví těchto dat začalo v roce 2019, už tehdy úřad pokáral Europol za „pokračující uchovávání velkých objemů údajů“, což podle EDPS představuje ohrožení základních práv jednotlivců.

Jde o prakticky veškerá data, která Europol získal během minulých nebo současných vyšetřování. Uchovává všechno, i informace o lidech – jejich identitu, adresu, přepisy telefonních hovorů apod. - kteří se nakonec ukázali jako nevinní. Právě tato data nyní musí smazat, od EDPS k tomu dostal příkaz 3. ledna.

Stále větší podoba se „zlým“ NSA

Deník The Guardian informuje, že kauza se týká zhruba 4 petabytů dat, ekvivalentu stovek miliard tištěných stránek. V záznamech lze dohledat informace o téměř 250 tisících osobách, převážně těch, které byly vyšetřovány kvůli podezření z teroru nebo jiného závažného trestného činu.

Tolik dat by ani Europol sám shromáždit nezvládl, reálně je to soubor všech informací, které policejnímu úřadu v minulých letech poskytly jednotlivé evropské národní vlády. Výsledkem je tak ohromná databáze, že podle kritiků má úřad nakročeno stát se evropskou obdobou kritizované americké Národní bezpečností agentury (NSA), která je proslulá invazivním sledováním občanů.

EDPS uznal, že Europol od zahájení vyšetřování před dvěma lety podnikl určitá zlepšení, ale stejně ve výsledku data držel déle, než musel, takže budou muset pryč, a to všechny údaje starší než 6 měsíců. Na roztřídění toho, co je důležité a co ne, dostal policejní úřad od dohledového orgánu jeden rok.