EU vyvinula bezpilotní kluzák z rýžových chlebíčků. Jednou budete mít v PC možná i RAM z mrkve

Zavřete oči a představte si, že jste uvízli na pustém ostrově nebo třeba ve válečném zákopu a máte hlad. Šílený hlad! Co s tím?

Taktika už od dob II. světové války velí, že nad vám prosviští letadlo a shodí nějakou tu záchrannou konzervu. Ovšem pozor, máme 21. století, a tak se dalo pár chytrých hlav dohromady a vymyslelo bezpilotní letoun, který přiletí, no a vy ho jednoduše skoro celý sníte.

Evropská unie chce jedlou elektroniku

Pokud jen nechápavě kroutíte hlavou, vězte, že se nejedná o žádný vtip, ale o součást širšího projektu RoboFood, který v rámci inovačního programu Horizon 2020 financuje Evropská unie. Cíl je už podle názvu jasný: Pokusit se vyvinout bezodpadovou a trvale udržitelnou jedlou elektroniku – edible electronics.



Záchranný elektrický kluzák s křídly z rýžových chlebíčků

Takže až příště rozbijete sklíčko telefonu, mobil s trochou nadsázky neskončí kdesi v elektroodpadu, ale v hrnci s nedělním gulášem. Tak daleko sice zatím nejsme, ovšem oni to asi opravdu myslí vážně.

Za bizarním nápadem totiž stojí výzkumníci z věhlasné švýcarské polytechniky École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), kteří se na nedávné robotické konferenci IROS 2022 v japonském Kjótu pochlubili prvním exemplářem: oním jedlým bezpilotním kluzákem.

Jedlý letoun z rýžových chlebíčků

Autoři vycházejí z výpočtů, podle kterých jsou současné drony z hlediska přepravy záchranných balíčků žalostně neefektivní. Užitečný náklad totiž tvoří jen 10 až 30 % jejich hmotnosti a zbytek zabere vše ostatní, aby se letoun vůbec odlepil od země.



Letové zkoušky rýžového kluzáku

Prototyp od RoboFoodu tento poměr navýšil na 30 až 50 %, největší plochu kluzáku – jeho křídla – totiž tvoří laserem vyřezané rýžové chlebíčky!

Podobný suchar nabízí energetickou hustotu necelých 3 900 kilokalorií na kilogram a je zároveň dostatečně pevný a lehký, takže svými vlastnostmi připomíná různé konstrukční pěny. Třeba extrudovaný polypropylen (EPP), který se v letecké modelařině používá už celé roky.



Záchranný dron je ekvivalentem 300kcal snídaně

70 cm dlouhé křídlo odpovídá střídmé snídani

EPFL nabízí i praktický příklad. Dejme tomu, že bychom chtěli pomocí jedlého rýžového dronu doručit nějakému nešťastníkovi energetický ekvivalent střídmé snídaně, který odpovídá zhruba 300 kilokaloriím. Jeho křídla pak musejí mít rozpětí 70 centimetrů.



Srovnání hustoty různých materiálů a pružnosti v tahu (Youngův modul). Z grafu je patrné, že rýžové chlebíčky mají vhodnější kalorické parametry pro letecký konstrukční materiál než třeba mrkev a špagety

Takto velké rýžové chlebíčky se nicméně nevyrábějí, a tak museli v EPFL vyvinout i nějaké dostatečně pevné letecké lepidlo. Nakonec jim pomohly „vyvařené šlachy, kosti, kůže a další jateční odpad,“ jak praví česká Wikipedie, laserem vyřezané rýžové hexagony totiž dohromady nepojí nic jiného než poživatelná živočišná želatina.

Video: Výroba křídla z chlebíčkového kompozitu

Jedlý hardware i elektrické obvody

Kluzák s maličkým elektromotorem, baterií a řídící jednotkou skutečně létá a tyto (prozatím) nejedlé komponenty doplňuje ještě dostatečně pevná a opět lehká kostra z karbonu.

Slovíčko prozatím má ale své opodstatnění, jak už jsme si totiž řekli v úvodu, ambice RoboFoodu rozhodně nekončí u křídel primitivního kluzáku, která po dopadu posnídáte.



Až vám doslouží RAM, tak ji sníte. Tedy pokud nejste alergičtí na korýše, med a mrkev

Cílem je vyvinout skutečně jedlé roboty a další elektroniku (tzv. edible electronics) nejen s jedlou konstrukcí, ale i jedlou baterií, jedlými elektronickými obvody a jedlým motorem.

Vědci z EPFL se tomu obšírně věnují v odborném článku Edible Electronics: The Vision and the Challenge z roku 2020, ve kterém nastiňují, že by mohlo být vhodným jedlým elektrickým vodičem například zlato s 23 a více karáty, které je dostatečně inertní, aby bez následků prošlo trávící soustavou.



Elektrický obvod s LED na topince z pomazánky Vegemite (a), obvod z upravené celulózy (b), vytištěný obvod RC filtru z jedlého rezistoru a kondenzátoru (c), RF obvod na jedlém substrátu z rýže (d) a hradla NOR a NAND na substrátu z celulózy (e)

Další možností a náhradou za kovy by pak mohly být různé formy upraveného a poživatelného (živočišného) uhlí, které může ostatně fungovat i jako superkondenzátor a zdroj energie.

Jedlé aktuátory

Do třetice potřebujeme ještě jedlé aktuátory – nejrůznější pohyblivé části. A i na tomto poli už má za sebou RoboFood několik bizarních experimentů. Zatímco v případě chlebíčkového kluzáku posloužila želatina jako poživatelné lepidlo, v odlišné konzistenci může tvořit třeba flexibilní končetiny robotické ruky. Ruky, kterou sníte!

Video: Jedlá robotická ruka z želatiny

Vlastně jde jen o napodobování přírody

Byť vypadá celá vize RoboFoodu na první pohled spíše jako vtip, nakonec vlastně vědcům z Lausanne nejde o nic jiného než o to, aby co nejvěrněji napodobili přírodu.

Právě ta je tím zdaleka největším expertem na výrobu jedlých stroječků všeho druhu od jedlého letounu třeba v podobě holuba po jedlý povrchový dopravník v podobě zajíce, který svými lokomočními schopnostmi ještě stále a s přehledem překonává drtivou většinu člověkem postavených robotů.