EU podpoří právo na opravu. Vedle energetických štítků se začnou objevovat štítky se stupněm opravitelnosti

Energetické štítky budou vylepšeny. Podle nové stupnice zákazník pozná, do jaké míry je zařízení opravitelné.

V minulosti se výrobky vyvíjely mnohem déle a jejich životní cyklus byl delší. Dnes se elektronika stejného charakteru (např. televizor, ale technicky vyspělejší) vyrábí s výrazně nižšími náklady a více lidí si dopřává nové modely jen s vidinou jejich novosti či chimérou nových funkcí.

Dalším trendem je zhoršující se opravitelnost. Trh se vydal cestou konzumu a neustálé výroby nových zařízení. Opravy jsou tak drahé, že lidé často raději koupí nový kus. To zatěžuje životní prostředí – produkujeme elektronický odpad a místo něj kupujeme něco, co se stane elektronickým odpadem jen o pár let později.

Evropská unie tomu chce učinit přítrž. Připravuje právní předpisy, známé také jako „právo na opravu“. Nová pravidla mají povzbudit výrobce a spotřebitele, aby dali stávajícím výrobkům druhou šanci. Nejedná se však o jediný právní předpis, který se touto problematikou zabývá.

Úrovní opravitelnosti se má zabývat také tzv. ekodesign, jehož podmínky se neustále zpřísňují. Postupně se mění i podoba energetických štítků. Mluví se o tom, že na nich přibude nová stupnice, která by označovala stupeň opravitelnosti. Něco podobného již funguje například ve Francii. Zákazník si na základě tohoto ukazatele může již při nákupu vybrat výrobek, který je snadněji opravitelný.

Co je to ekodesign Ekodesign je jedním z nástrojů EU, který má pomoci zlepšit účinnost spotřebičů. Jedná se o normu, která definuje požadavky na design a vlastnosti výrobku před jeho uvedením na trh. Vliv každého spotřebiče na životní prostředí se zohledňuje ve fázi výroby, ale zejména během jeho aktivního používání.

Jak bude vypadat?

Existuje několik návrhů, jak by toto hodnocení mělo vypadat. Kromě grafické podoby jsou však neméně důležitá i pravidla hodnocení. Jak redakci Živé.sk vysvětlil Andrej Hrdlička, generální ředitel APPLiA Slovakia, sdružení výrobců domácích spotřebičů, je jedním z úkolů zabránit situacím, kdy holicí strojek dostane 3 hvězdičky z 5 jen proto, že všechny díly nelze opravit a vyměnit. U konkrétního typu výrobku totiž výrobce nemusí být schopen navrhnout výrobek tak, aby měl akceptovatelnou cenu, a přitom bylo možné vyměnit každou jeho součástku.

„Pro každý výrobek je třeba definovat individuální podmínky. Máte také výrobky, které jsou zaměřené na hygienu, jako jsou elektrické zubní kartáčky. Jsou zapouzdřené, uvnitř není téměř nic kromě malého tlakového čerpadla, motoru a integrované elektroniky,“ vysvětluje Hrdlička.



Ve Francii je již od roku 2021 mnoho výrobků označeno štítky opravitelnosti.



Takhle nějak by mohlo vypadat využití štítků opravitelnosti v e-shopu či katalogu produktů.



Takhle vypadá karta opravitelnosti telefonu FairPhone 3+.

Mezi prvními kategoriemi výrobků, které označení opravitelnosti dostanou, mohou být ohřívače vody a vysavače. Právě vysavače v současnosti nemají energetické štítky, protože byly zrušeny rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie. Nová pravidla se připravují, v platnost vstoupí pravděpodobně až koncem roku 2025 nebo začátkem roku 2026 a je pravděpodobné, že už budou obsahovat informaci o opravitelnosti.