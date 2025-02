Balíčky z Číny znovu zdraží. Evropská komise chce zrušit celní výjimku a zavést další opatření

Evropská komise zahájila novou iniciativu, která má omezit ekonomický a ekologický dopad při zasílání levných balíčků z mimounijních e-shopů. Ačkoliv to EK nespecifikuje, týká se to zejména těch z Číny, byť dopady to bude mít i na obchody a tržiště z jiných zemí.

Komise odhaduje, že do EU loni dorazilo 4,6 miliardy balíčků s hodnotou do 150 eur. Je to dvakrát více než v roce 2023 a třikrát více než v roce 2022. Podle hlavního výkonného orgánu unie je s tím spojených několik problémů:

Do EU míří nebezpečné produkty, protože nemusí projít přísnými kontrolami kvality jako v případě evropských obchodů.

Trh zaplavují levné napodobeniny. V roce 2023 bylo na hranicích zabaveno 17,5 milionu padělků.

Obrovské množství individuálních zásilek ubližuje životnímu prostředí.

Ve spolupráci s členskými zeměmi tak chce připravit legislativu, která má tyto problémy zmírnit nebo zcela potlačit. Tím hlavním opatřením by mělo být to, že se zruší osvobození od platby cla za zásilky v hodnotě do oněch 150 eur. Už před čtyřmi lety se povinně začalo doplácet DPH za objednávky do 20 eur, na které rovněž byla výjimka.

Zavedení této daně má pomoci pokrýt zvýšené náklady na odbavování a kontroly zásilek. Komise chce také zavést spolu s celními úřady přísnější kontrolu nebezpečného či padělaného zboží a zavést sankce za opakované porušení těchto pravidel. V EU by měly vzniknout též osvětové kampaně týkající se elektronického obchodování a lepší nástroje pro ochranu obchodníků i spotřebitelů.

Za rok se uvidí

Do jednoho roku pak Komise provede analýzu, jestli zmíněné kroky měly účinek a jestli případně nezavést další opatření.

Evropská komise též uvádí, že přísně sleduje import AliExpressu, Amazonu, Shein a Temu. Proti AliExpressu a Temu již od loňska vede formální vyšetřování, jestli neporušují Akt o digitálních službách (DSA). Podobně brzy zasáhne pro Sheinu.

via E15